江澤民逝世｜創知中學悼念活動　學生：用懷念及悲痛的心情默哀

前國家主席﹑中共前總書記江澤民上周三（11 月 30 日）逝世，今日（6日）舉辦全國追悼大會。創知中學今早舉行「悼念已故前國家主席江澤民」追悼活動，先由老師講解江澤民的生平及默哀的意義與要求，再觀看「全國追悼大會」直播，大會宣佈默哀時全校師生亦同步肅立默哀3分鐘。



▼前國家主席江澤民重要時刻▼



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前國家主席江澤民11月30日離世，今日（6日）舉辦全國追悼大會。教育局上週（2日）向全港學校發信，指須於今日下半旗誌哀，並按情況於10時正默哀3分鐘。

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創知中學於上週已進行哀悼活動，再於今早舉行「悼念已故前國家主席江澤民」追悼活動，全校共約850位學生及教職員於早上第一節小息後到禮堂集會，先由列豪章老師介紹江澤民的生平與貢獻，其間播放有關江澤民生平的紀錄片，列豪章老師提到江澤民的平民出身，及久經歷練，而在他執政的13多年期間，中國經濟實現由「溫飽」跨越至「小康」。他又形容江澤民是「有血有肉」，非常不一樣的領導人，讚揚他多才多藝，為中國的經濟、政治、軍事、社會及外交上都帶來重大貢獻。

校方將於接近10時舉行升旗禮及下半旗儀式，儀式由校內制服團體負責，其後再觀看「全國追悼大會」直播，當追悼大會宣佈默哀時，全校所有人士同步肅立默哀3分鐘。

陳同學認為江澤民的性格在外交及國際舞台上有個「活潑」及「外向」的一面，除了打乒乓波外，亦會唱流行歌，令他感到敬佩。(歐嘉樂攝)

中五的陳同學表示，雖然對江澤民的認識不多，但明白到他為香港、為國家的繁榮穩定及長久發展作出貢獻，十分值得學習。他又指對江澤民的離世感到相當沉重，認為除了緬懷他對於國家作出的貢獻外，同樣亦要學習他的精神。他認為江澤民與其他國家領導人的最大分別是，江澤民的性格在外交及國際舞台上有「活潑」及「外向」的一面，除了打乒乓波外，亦會唱流行歌，令他感到敬佩。

中五的梁同學則表示默哀時感到十分沉重，認為江澤民是一位很重要的領導人，亦會想起他對人民偉大的付出，又相信同學都會以懷念及沉重悲痛的心情默哀，認為是非常有意義的三分鐘。她又指江澤民是他童年的一部分，因家人不都時會提到江澤民的事蹟，例如對救災的幫助等。

梁同學相信同學都會以懷念及沉重悲痛的心情默哀，認為是非常有意義的三分鐘。(歐嘉樂攝)

黃晶榕表示香港與內地是同一個國家，同一個民族，指是「同升一面旗，共唱一首歌，同降一面旗，共悼江主席。」(歐嘉樂攝)

校長黃晶榕表示香港與內地是同一個國家，同一個民族，指是「同升一面旗，共唱一首歌，同降一面旗，共悼江主席。」同時他亦寄望學生可以學習江澤民的精神，為中華民族偉大復興一同奮鬥及努力。另外，有記者以英文提問，黃晶榕表示今日是特別的日子，要尊重國家民族，所以只用廣東話或普通話回答，最後亦以普通話回答該問題。