江澤民逝世｜人民日報社論緬懷功績　籲各方學習「三個代表」思想

11月30日，前國家主席江澤民在上海逝世，享年96歲。

今日（6日），北京人民大會堂舉行追悼大會。《人民日報》發表社論緬懷江澤民功績，呼籲各方學習「三個代表」，繼承遺志。



江澤民遺像。（新華社）

社論指出，江澤民的逝世是黨和國家、人民不可估量的損失，號召全國繼承其遺志，以實際行動表達悼念。

社論緬懷江澤民在任期間功績，稱其捍衛了中國特色社會主義偉大事業，打開了中國改革開放和社會主義現代化建設新局面。從容應對一系列關係中國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險。中國在十三屆四中全會以後的十三年間取得的巨大成就，與江澤民的雄才大略、高超政治領導藝術是分不開的。

社論還緬懷江澤民的理論貢獻，稱其集中全黨智慧創立的「三個代表」重要思想，實現了黨在指導思想上的又一次與時俱進，體現了一位真正馬克思主義者的巨大政治勇氣和理論勇氣。

社論讚譽江澤民目光遠大、審時度勢，總是從中國和世界發展大勢、從黨和國家工作全局出發觀察和思考問題，不斷推進理論創新和其他各方面創新。他尊重群眾、關心群眾，總是高度關注人民群眾安危冷暖，以人民根本利益來檢驗和推動工作。

社論強調，一定要努力學習「三個代表」思想，學習江澤民的革命精神和革命風範，為把中國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國而團結奮鬥。