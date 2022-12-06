江澤民逝世︱四百人社區會堂觀看追悼大會直播　市民感觸流淚

前國家主席江澤民上周三（11月30日）在上海逝世，追悼大會今日（6日）上午10時於北京人民大會堂舉行。為表達對江澤民的深切哀悼，不少香港市民到北角社區會堂觀看直播。直播開始前，身穿黑色衣服的市民陸續入場，當中不少為銀髮族，全場接近座無虛席，工作人員統計約400人悼念。

會堂內空氣較焗熱，加上追悼大會全程約一小時，不少年邁市民感到胸悶、腿腳痛等身體不適症狀，但仍堅持留在會堂外坐著聽直播。其中黃女士在追悼過程中一度流淚，亦哽咽著在追悼會結束後表達沉痛心情。



12月6日，市民在社區會堂參加默哀及觀看悼念大會直播



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大批市民在社區會堂內觀看悼念大會直播，並默哀三分鐘。全場接近座無虛席，據統計約400人悼念。（鄭子峰攝）

上午10時，儀式正式開始，全場起立默哀，市民皆站立低頭、表情凝重。儀式開始前，大會提醒市民將手機調至靜音，但儀式進行過程中，現場間中有不同市民的手機鈴聲響起。奏唱國歌時，有部分市民跟著直播輕聲附和一起唱國歌。

三分鐘默哀儀式完畢後，會堂內全體市民繼續肅立，觀看國家主席習近平發表的演講。有部分在場市民較年邁，但仍堅持肅立觀看儀式，並認真定睛觀看屏幕中直播畫面。

不少市民追悼過程一度不適但仍堅持

會堂旁的小型會議室亦開設直播，供較晚到場的市民就坐。由於會堂內人多，空氣較焗熱，對於年邁市民而言，全程站立亦是對身體的挑戰。個別年輕市民亦表示胸悶頭暈，中途離開會堂休息，但仍克服身體不適，短暫休息幾分鐘再回到會堂或會議室繼續追悼。

由於會堂內人頭密集，空氣較沉悶焗熱，不少市民感到身體不適，但仍努力克服。（鄭子峰攝）

黃女士很敬佩江澤民對國家做出的貢獻及忠誠，又表示追悼過程中一度流淚。（鄭子峰攝）

黃女士：哽咽難言 追悼時一度哭泣

黃女士與朋友一同來到現場觀看追悼直播，記者問及今日心情，她眼眶濕潤變紅，一度哽咽難以表達。她表示很敬佩江澤民對國家做出的貢獻及忠誠，又表示追悼過程中也一度流淚。

池先生：敬佩長者 腿腳少少不舒服都盡量堅持

今年59歲的池先生在國家單位的香港辦事處工作，提及對江澤民的欣賞，他表示「佢咁多年都堅持持續開放和經濟政策，令到好大一班人達到小康，政策做到民族富強。」他認為江澤民為人樸實親和「覺得佢成日都笑笑口」。池先生表示，由於自己「年紀都到咗」，腿腳有少少不舒服，但都盡量堅持。

七旬許女士：曾三度去中聯辦弔唁

許女士年近70歲，表示自己懷著悲哀的心情參與追悼大會。然而，由於腿腳有長期病患，肅立太久便不舒服，難以繼續在會堂內肅立，但仍然堅持留在會堂外聽直播。她說，十分佩服江澤民堅持改革開放，且做人隨和善良。出於對他的尊敬，曾三度去中聯辦弔唁。

許女士透露，十分佩服江澤民堅持改革開放，且做人隨和善良。出於對他的尊敬，許女士曾三度去中聯辦弔唁。（劉夢婷攝）

年逾50歲的江女士則指，由於江澤民年事已高，對其逝世感到沉重但並不算十分悲痛、未有哭泣。作為江澤民同姓人士，她感嘆「無聊咩姓氏我哋中國人都係一家人黎」。

12月6日，創知中學師生參加默哀，觀看悼念大會直播



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