強檢大廈｜59幢上榜　杏花邨、沙田第一城、海之戀愛炫美各一幢

撰文：呂穎姍
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本港疫情反覆，今單日新增逾9,000宗確診，醫務衞生局今晚（6日）發出新一份強制檢測公告，共59處上榜，包括54幢涉有確診者居住及5幢污水陽性大廈。涉有確診者居住的大廈中，東區、沙田區及屯門區均有8幢上榜，包括沙田第一城1座、愛蝶灣8 座及邁亞美海灣1座等；另外，馬灣珀麗灣1座及元朗溱柏2座亦上榜。

另有五幢涉污水陽性上榜，包括葵涌安蔭邨德蔭樓及葵涌石籬二邨石歡樓。

▼12月6日　強檢大廈名單▼

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最新強檢大廈名單包括54幢涉有強診者居住及兩幢污水陽性大廈。54幢大廈中，東區、沙田區及屯門區均有8幢上榜。

屯門區上榜大廈中，卓爾居有兩座上榜，分別為3座及7座，另外屯門邁亞美海灣 1 座、屯門美樂花園10座及屯門大興花園2期9座等亦在列表內。

沙田區包括沙田第一城 21 座、馬鞍山中心 2 座、 沙田花園城雅蘭苑及馬鞍山富安花園 12 座等。

東區方面，柴灣杏花邨38座、筲箕灣愛蝶灣8座、鰂魚涌寶峰園 A 座及鰂魚涌太古城元宮閣亦要強檢。

▼12月6日　部份強檢大廈▼

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觀塘區三幢紀律部隊宿舍上榜

觀塘區亦有7幢大廈要強檢，麗晶花園有兩座上榜， 分別為5座及14座，另外觀塘紀律部隊宿舍2座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座及油塘油美苑灝美閣等亦在列表內。另外，荃灣區的海之戀愛炫美 2B 座及馬灣珀麗灣1座的市民亦需強檢。

另外，有5幢大廈因污水陽性而須強檢，當中葵涌石籬二邨的石歡樓及石怡樓均要在列明內，另外大埔廣福邨廣祐樓及屯門兆山苑柳景閣的居民亦要強檢。

如市民在11月30日至今日到過列入強檢的地點超過兩小時，需於明日（７日）及12月8日到檢測中心或檢測站進行檢測。

強檢大廈名單：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座

將軍澳新都城都會豪庭 1座

將軍澳怡心園 4 座

馬鞍山富安花園 12 座

沙田穗禾苑慶盛閣

沙田翠湖花園 D 座

沙田愉翠苑愉廉閣

沙田沙田第一城 21 座

沙田銀禧花園 6 座

馬鞍山馬鞍山中心 2 座

沙田花園城雅蘭苑

大埔富雅花園 3 座

大埔雲滙 9 座

大埔翠林閣 1 座

粉嶺榮福中心 5 座

粉嶺海聯廣場 1 座

粉嶺粉嶺中心 L 座

元朗朗晴居 5 座

元朗溱柏 2 座

屯門兆麟苑富麟閣

屯門卓爾居 7 座

屯門卓爾居 3 座

屯門兆山苑樟景閣

屯門邁亞美海灣 1 座

屯門美樂花園 10 座

屯門大興花園 2 期 9 座

屯門兆康苑兆恆閣

葵涌葵馥苑安葵閣

青衣美景花園 12 座

青衣海欣花園 6 座

荃灣海之戀愛炫美 2B 座

馬灣珀麗灣 1 座

長沙灣昇悅居 1 座

長沙灣凱樂苑凱葶閣

橫頭磡富強苑富康閣

黃大仙飛鳳街 17-29 號盈利大廈

九龍灣麗晶花園 5 座

九龍灣麗晶花園 14 座

觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

油塘油美苑灝美閣

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 1 座

油塘高翔苑高康閣

觀塘順緻苑順隆閣

何文田冠德苑冠榮閣

鰂魚涌太古城建安閣

筲箕灣愛蝶灣 8 座

鰂魚涌寶峰園 A 座

柴灣華廈邨華欣樓

北角英皇道 275 號南天大廈

鰂魚涌太古城元宮閣

西灣河鯉景灣安屏閣

柴灣杏花邨 38 座

鴨脷洲海怡半島海逸閣

堅尼地城堅彌地城海旁 38號堅城中心

涉污水陽性大廈：

葵涌安蔭邨德蔭樓

葵涌石籬二邨石歡樓

葵涌石籬二邨石怡樓

大埔廣福邨廣祐樓

屯門兆山苑柳景閣

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