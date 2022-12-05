疫苗｜袁國勇團隊研製噴鼻式新冠疫苗　獲准在內地緊急使用

由港大微生物學系講座教授袁國勇團隊，聯同北京萬泰生物及廈門大學合作研發的噴鼻式新冠疫苗已獲批准在內地緊急使用。北京萬泰生物發公告表示，該款噴鼻式疫苗已於經國家衞生健康委提議後，獲國家藥品監督管理局批准緊急使用。



袁國勇表示，有別於現有注射式疫苗，新的噴鼻式新冠疫苗可阻止病毒進入鼻腔及咽喉粘膜；曾接種滅活疫苗人士接種噴鼻式疫苗，其對Omicron變種病毒保護力可達到80%，未曾接種疫苗亦有55%保護力。港大稱，萬泰目標在未來6個月生產2億劑疫苗，但會否在港使用則仍等待港府審批。



對Omicron病毒株產生良好保護效力

北京萬泰生物公告表示，噴鼻式新冠疫苗已獲國家藥品監督管理局批准緊急使用，該疫苗於2020年8月27日獲國家藥監局頒及臨床試驗批件，並在國內完成一、二期及拓展臨床測試，於去年11月10日獲南非藥監部門簽發第三期臨床試驗批件，隨後相繼獲菲律賓、哥倫比亞、越南相關部門簽發第三期臨床試驗批件。

公告指，疫苗在今年10月完成第三期臨床試驗的主數據分析，數據表明不論用於無免疫史人群的基礎免疫，還是有免疫史人群的序貫加強免疫，均對Omicron變種病毒株產生良好保護效力，60歲以上人群保護效力不弱於18至59歲人群，同時具良好安全性。

港大正研發噴鼻式新冠疫苗。（資料圖片）

袁國勇：疫苗阻止病毒進入鼻腔及咽喉粘膜

袁國勇表示，噴鼻式疫苗可阻止病毒進入鼻腔及咽喉粘膜，有別於注射式疫苗，後者可令身體產生血液中和抗體及T細胞抵禦病毒，但卻不會在鼻腔及咽喉粘膜產生。

團隊成員之一、港大微生物學系教授陳鴻霖則補充，噴鼻式疫苗是現時注射疫苗較佳的補充劑，兒童等怕打針者亦更易接受，適合長者及長期病人士等高危群組優先接種。

香港大學。（資料圖片）

對Omicron變種病毒保護力可達80%

港大指出，在三個階段的臨床試驗中證實，該疫苗對人體安全，而在第三期試驗中，更證實對已接種滅活疫苗人群若接種噴鼻疫苗，其對Omicron變種病毒保護力可達到80%，未接種疫苗者保護力亦有55%。港大續稱，研究團隊正針對新變種病毒更新疫苗。

萬泰將在未來半年生產200萬劑。港大表示，尚待港府批准在港使用。

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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醫務衞生局盧寵茂上周三（11月30日）書面回應立法會提問時，提到該疫苗獲醫療衞生研究基金批出2,000萬元資助，以進行安全性一期和二期臨床測試。

該局指，第一期臨床試驗已在29名18至55歲的志願者中完成，當中沒有發現重大的不良反應，反映該疫苗可安全地在人類使用，該疫苗亦作為加強劑的二期臨床測試已在逾100名18至75歲的志願者中進行，研究團隊現正收集免疫數據和分析，預計將於明年第一季完成。