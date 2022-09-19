多國禽流感肆虐　本港再禁美加法三地區禽肉進口

外國多地爆發高致病性H5N1禽流感，影響本港糧食供應。繼上周二（13日）暫停進口德國及美國部分地區禽肉及禽類產品，食環署食物安全中心今（19日）再宣布，暫停進口加拿大及法國部分地區禽肉及禽類產品，另外美國亦多一個地區被列入禁進口行列。

食物安全中心發言人表示，已就事件聯絡加拿大、美國和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。



食環署食物安全中心今（19日）再宣布，暫停進口加拿大及法國部分地區禽肉及禽類產品，另外美國亦多一個地區被列入禁進口行列。（資料圖片／羅君豪攝）

食安中心早前公布，因德國下薩克森州Grafschaft Bentheim區和美國俄亥俄州Defiance縣爆發高致病性H5N1禽流感，暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋）。不過，隨著外國多地爆發H5N1禽流感，食安中心宣布，加拿大艾伯塔省Strathcona縣、美國明尼蘇達州Brown縣及法國默兹省亦被列入進口之列，以保障本港公眾健康。

食環署已聯絡加美法當局 三國以美進口禽肉來港最多

食安中心發言人表示，已就事件聯絡加拿大、美國和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，本港今年首六個月從加拿大進口約六十公噸冷藏禽肉，從美國進口約七千三百六十公噸冰鮮和冷藏禽肉及約二億一百四十八萬隻禽蛋，以及從法國進口約五百四十公噸冰鮮和冷藏禽肉及約二萬五千隻禽蛋。