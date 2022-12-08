疫情｜增14373確診3月下旬以來新高　多27人離世　4.18後單日最多

香港今日（8日）新增14,373宗確診，創今年3月20日以來新高，其中輸入個案為798宗再創新高，多27人死亡，4月18日以來單日最多，累計死亡人數達10,891宗。院舍爆發亦嚴重，多37間院舍出現個案，涉67名院友及職員確診，104名院友列密切接觸需隔離檢疫。另外，新變種病毒方面，BQ.1.1輸入個案再多一宗，本地XBB、BF.7及BQ.1.1共增7宗個案。



今日疫情概要：



- 14,373宗確診，單日確診為3月20以來的新高。

- 輸入個案798宗創新高，佔整體個案比率5.55%；相比同日15,324名機場入境旅客人數，確診比率則為5.21%，七日平均比率是4.18% 。

- 新增27名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.171%，整體死亡率略降0.49%，累計死亡人數為10,891人。

- 本地XBB個案增1宗累計117宗， 本地BF.7個案增1宗累計5宗，本地BQ.1.1增5宗累計131宗。

- 院舍個案維持高水平，今日37間院舍出現個案，67名院友及職員感染。

輸入個案798宗 佔整體個案5.55%

本港今日新增14,373宗確診，本地個案佔13,575宗，輸入個案為798宗，佔整體個案5.55%，比前一日低0.32個百分點。新增輸入個案當中，415宗涉及機場檢測樣本、287宗涉及第一至三日樣本，餘下96宗涉及第四至七日樣本。

昨日機場入境人數達15,324人，確診比率為5.21%。七日平均確診人數為669人，創0+3以來新高，七日平均確診比率為4.18%。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月29日至12月5日收到為本地個案作核實化驗的樣本中與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約65.56%。

截至12月8日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現117宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、五宗BF.7及131宗BQ.1.1亞系個案。BQ.1.1輸入個案再多一宗，本地XBB、BF.7及BQ.1.1共增7宗個案。

本地XBB、BF.7及BQ.1.1共增7宗個案，全部人已打3針。XBB個案涉一名50歲女子；BF.7個案涉一名35歲女子；BQ.1.1個案涉3男2女，年齡介乎22至57歲。

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16間學校17班停課7日

學校方面，今日有930間學校新呈報1,975宗個案，包括1,665名學生及310名教職員，另有16間學校的17個班級需要停課7日。院舍方面，37間院舍呈報63名長者及4名員工確診，107名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港過去一周個案數字仍然上升，本周確診較上一周升25.5%，而過去一周平均每日新增10,103宗本地感染個案，較之前一周上升26.2%。此外，過去一周輸入個案亦有上升，平均每日有669宗，較之前一周升16.1%，但輸入個案維持平穩，陽性比率約4%，而輸入個案佔整體個案為6.6%。

死亡個案上周錄得129宗，較之前一周升12.2%。院舍個案亦有明顯升幅，安老院舍上周有95間出現個案，較9月初高峰時一周有42間院舍有個案，有超過一倍增幅。殘疾院舍上周48間有個案，較9月初高峰時一周有20間院舍有個案，同樣有超過一倍增幅。另外，學校方面，過去有6,741宗學生及有1,325教職員，比上周達17%升幅。

至於新變種病毒方面，最流行的病毒為XBB，其次為BQ1.1。上周BQ.1.1佔本地個案1.33%，較上周1.96%有輕微下降；XBB佔本地個案1.80%，較上周2.11%有輕微下降。而目前最主要的本地變種病毒株仍然為BA.5，佔個案68.75%，其次則為BA.2的其他分支，佔28.04%。

污水人均病毒含量每升為150萬至200萬拷貝

本港各區污水人均病毒含量數字進一步上升，人均病毒含量每一公升為150萬至200萬拷貝，水平回到為3月上旬當時錄得的病毒量水平，數字亦比上周100至130萬拷貝再上升。

歐家榮亦提到，世界開始出現新變異病毒越來越流行，其中包括BQ.1.1及XBB，兩種病毒均帶有免疫逃逸，有機會導致二次感染。他又表示，現時安老院舍有34.5%確診者屬於二次感染，或有機會是今年年初感染，或由於未打齊針，身體免疫力隨時間下降，因而再次染疫。他亦指，目前社區二次感染比率維持在低水平，僅佔4.9%。不過二次感染數字正緩緩上升 ，相信是社區活動增加，令社區傳播鏈增加，稱屬於屬於預期之內。

每日入院個案升至400 醫管局李立業：公院承受巨大壓力

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，公立醫院正承受巨大壓力，現時有超過 3,200人住院，每日入院個案由上周300多人升至400人。當中有19.4%住院來自安老院，比起過去幾周上升。公立醫院危殆及嚴重數字亦升至逾120人，過去一周，經急症室入院約63%病人與新冠有關。

過去一周公立醫院的死亡個案當中，93%為60歲以上長者，男性佔多數，佔57%可能死於新冠病毒感染。而死亡個案又11月初，60多至70多宗，增至近2星期逾百宗。他再次呼籲市民接種新冠及流感疫苗。

27宗死亡個案 患者年齡介乎51至106歲

醫管局接獲27宗死亡個案，患者為15男12女，年齡介乎51至106歲，其中6人來自院舍。打針方面，3人打4針、17人打3針、4人2針、3人無打針記錄。

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+ 4

呈報陽性個案的安老院舍：



1、永樂安老院

2、香港東區婦女福利會黃鳳亭頤安苑

3、港泰護老中心

4、港澳信義會懷耆苑

5、香港基督教服務處順利安老院

6、禮賢會詩田頤養院

7、救世軍南山長者之家

8、東華三院寶鍾全英安老院

9、東華三院梁昌紀念安老院

10、恩慈安老院

11、仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院

12、耆康護老中心有限公司

13、博愛醫院陳馮曼玲護理安老院

14、亞洲婦女協進會何梁潔庭頤養之家護理院

15、愛德（葵涌）安老院有限公司

16、恆愛敬老之家（第二分院）

17、靠背壟護老院有限公司

18、仁愛護老院第一分院

19、順恩護老中心（新田圍）

20、新橋護老院有限公司

21、瑞安護老中心（順安）有限公司

22、天晴護理院有限公司

23、順安老人家有限公司

24、香海正覺蓮社主辦佛教李莊月 明護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、鄰舍輔導會黃大仙下邨展能中心暨宿舍

2、仁濟醫院第三十五屆董事局長青輔助宿舍

3、明愛景康居

4、仁濟醫院香港佛光協會展能中心暨宿舍

5、新生精神康復會新翠宿舍

6、匡智富善宿舍

7、禮蕎軒復康中心

8、保良局八二顯徑中心

9、利民會環翠之家

10、東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍(II)

11、綠園復康中心

12、仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍

13、基督教家庭服務中心尚真家舍