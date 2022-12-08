疫情｜增14373確診3月下旬以來新高 多27人離世 4.18後單日最多
香港今日（8日）新增14,373宗確診，創今年3月20日以來新高，其中輸入個案為798宗再創新高，多27人死亡，4月18日以來單日最多，累計死亡人數達10,891宗。院舍爆發亦嚴重，多37間院舍出現個案，涉67名院友及職員確診，104名院友列密切接觸需隔離檢疫。另外，新變種病毒方面，BQ.1.1輸入個案再多一宗，本地XBB、BF.7及BQ.1.1共增7宗個案。
今日疫情概要：
- 14,373宗確診，單日確診為3月20以來的新高。
- 輸入個案798宗創新高，佔整體個案比率5.55%；相比同日15,324名機場入境旅客人數，確診比率則為5.21%，七日平均比率是4.18% 。
- 新增27名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.171%，整體死亡率略降0.49%，累計死亡人數為10,891人。
- 本地XBB個案增1宗累計117宗， 本地BF.7個案增1宗累計5宗，本地BQ.1.1增5宗累計131宗。
- 院舍個案維持高水平，今日37間院舍出現個案，67名院友及職員感染。
輸入個案798宗 佔整體個案5.55%
本港今日新增14,373宗確診，本地個案佔13,575宗，輸入個案為798宗，佔整體個案5.55%，比前一日低0.32個百分點。新增輸入個案當中，415宗涉及機場檢測樣本、287宗涉及第一至三日樣本，餘下96宗涉及第四至七日樣本。
昨日機場入境人數達15,324人，確診比率為5.21%。七日平均確診人數為669人，創0+3以來新高，七日平均確診比率為4.18%。
衞生署公共衞生化驗服務處於11月29日至12月5日收到為本地個案作核實化驗的樣本中與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約65.56%。
截至12月8日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現117宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、五宗BF.7及131宗BQ.1.1亞系個案。BQ.1.1輸入個案再多一宗，本地XBB、BF.7及BQ.1.1共增7宗個案。
本地XBB、BF.7及BQ.1.1共增7宗個案，全部人已打3針。XBB個案涉一名50歲女子；BF.7個案涉一名35歲女子；BQ.1.1個案涉3男2女，年齡介乎22至57歲。
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16間學校17班停課7日
學校方面，今日有930間學校新呈報1,975宗個案，包括1,665名學生及310名教職員，另有16間學校的17個班級需要停課7日。院舍方面，37間院舍呈報63名長者及4名員工確診，107名院友被列為密切接觸者需要檢疫。
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港過去一周個案數字仍然上升，本周確診較上一周升25.5%，而過去一周平均每日新增10,103宗本地感染個案，較之前一周上升26.2%。此外，過去一周輸入個案亦有上升，平均每日有669宗，較之前一周升16.1%，但輸入個案維持平穩，陽性比率約4%，而輸入個案佔整體個案為6.6%。
死亡個案上周錄得129宗，較之前一周升12.2%。院舍個案亦有明顯升幅，安老院舍上周有95間出現個案，較9月初高峰時一周有42間院舍有個案，有超過一倍增幅。殘疾院舍上周48間有個案，較9月初高峰時一周有20間院舍有個案，同樣有超過一倍增幅。另外，學校方面，過去有6,741宗學生及有1,325教職員，比上周達17%升幅。
至於新變種病毒方面，最流行的病毒為XBB，其次為BQ1.1。上周BQ.1.1佔本地個案1.33%，較上周1.96%有輕微下降；XBB佔本地個案1.80%，較上周2.11%有輕微下降。而目前最主要的本地變種病毒株仍然為BA.5，佔個案68.75%，其次則為BA.2的其他分支，佔28.04%。
污水人均病毒含量每升為150萬至200萬拷貝
本港各區污水人均病毒含量數字進一步上升，人均病毒含量每一公升為150萬至200萬拷貝，水平回到為3月上旬當時錄得的病毒量水平，數字亦比上周100至130萬拷貝再上升。
歐家榮亦提到，世界開始出現新變異病毒越來越流行，其中包括BQ.1.1及XBB，兩種病毒均帶有免疫逃逸，有機會導致二次感染。他又表示，現時安老院舍有34.5%確診者屬於二次感染，或有機會是今年年初感染，或由於未打齊針，身體免疫力隨時間下降，因而再次染疫。他亦指，目前社區二次感染比率維持在低水平，僅佔4.9%。不過二次感染數字正緩緩上升 ，相信是社區活動增加，令社區傳播鏈增加，稱屬於屬於預期之內。
每日入院個案升至400 醫管局李立業：公院承受巨大壓力
醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，公立醫院正承受巨大壓力，現時有超過 3,200人住院，每日入院個案由上周300多人升至400人。當中有19.4%住院來自安老院，比起過去幾周上升。公立醫院危殆及嚴重數字亦升至逾120人，過去一周，經急症室入院約63%病人與新冠有關。
過去一周公立醫院的死亡個案當中，93%為60歲以上長者，男性佔多數，佔57%可能死於新冠病毒感染。而死亡個案又11月初，60多至70多宗，增至近2星期逾百宗。他再次呼籲市民接種新冠及流感疫苗。
27宗死亡個案 患者年齡介乎51至106歲
醫管局接獲27宗死亡個案，患者為15男12女，年齡介乎51至106歲，其中6人來自院舍。打針方面，3人打4針、17人打3針、4人2針、3人無打針記錄。
▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼
呈報陽性個案的安老院舍：
1、永樂安老院
2、香港東區婦女福利會黃鳳亭頤安苑
3、港泰護老中心
4、港澳信義會懷耆苑
5、香港基督教服務處順利安老院
6、禮賢會詩田頤養院
7、救世軍南山長者之家
8、東華三院寶鍾全英安老院
9、東華三院梁昌紀念安老院
10、恩慈安老院
11、仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院
12、耆康護老中心有限公司
13、博愛醫院陳馮曼玲護理安老院
14、亞洲婦女協進會何梁潔庭頤養之家護理院
15、愛德（葵涌）安老院有限公司
16、恆愛敬老之家（第二分院）
17、靠背壟護老院有限公司
18、仁愛護老院第一分院
19、順恩護老中心（新田圍）
20、新橋護老院有限公司
21、瑞安護老中心（順安）有限公司
22、天晴護理院有限公司
23、順安老人家有限公司
24、香海正覺蓮社主辦佛教李莊月 明護養院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍：