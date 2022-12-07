政府擬大幅提升垃圾蟲罰款一倍至3000元　店舖阻街罰6000

為改善本港環境衞生及市容，政府擬大幅提升垃圾蟲罰則，包括將亂拋垃圾定額罰款由現時1,500元大增一倍至3,000元，店鋪阻街罰款則由1,500元提升至6,000元等。政府已向立法會食物安全及環境衞生事務委員會提交相關文件，相關事項會有下周二（13日）的會議上討論。政府也會展開為期1個月的公眾諮詢，預計最快於明年第二季向立法會提交有關修訂條例草案。



據當局提交予立法會食物安全及環境衞生事務委員會的文件，《定額罰款條例》下9項表列罪行的定額罰款金額，自2003年6月後一直未有調整，維持在1,500元。當局認為有需要提高罰則，增強阻嚇力。

7項表列罪行罰款增至3000元 包括亂拋垃圾、隨地吐痰

政府建議，將7項表列罪行的定額罰款金額，由1,500元增加一倍至3,000元，包括將扔棄物或廢物棄置在公眾地方、在公眾地方吐痰、在郊野公園及特別地區吐痰、未經准許而展示招貼或海報、犬隻糞便弄污街道、在郊野公園及特別地區棄置廢物、及海上棄置廢物。

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店鋪阻街、棄置大型垃圾罰款增至6000元

至於店鋪阻街，政府則建議將罰款金額由現時的1,500元，大幅提升至6,000元。政府解釋，因「在公眾地方造成阻礙」而發出的罰款通知書數目，由2019年7600張大增近一倍至2021年接近14900；而接獲有關店鋪阻街的投訴，也由2019年的15,000宗，增至2021年的23,500宗，增幅約57%，反映店鋪阻街問題日益嚴重。

就棄置大量建築或其他廢物，執法人員發出的定額罰款通知書數目，同樣由2019年的173張，嘗至2021年的264張，上升逾50%，反映問題嚴重。政府也建議將罰款金額由現時的1,500元增至6,000元。

累進式定額罰款令執法更繁複 暫不建議實施

政府在文件中又透露，曾考慮是否推行「累進式定額罰款」（即第二次及其後的違規罰款較首次高），以針對重複違規者施以更高的罰款金額。惟推行累進式定額罰款需要建立實時、完整的資料庫，亦有機會令現場執法程序更為繁複，增加執法人員和市民在個案現場出現爭拗的機會，所以暫不建議實施。

施政報告已提出全面檢視環境衞生法例權限和罰則

《施政報告》提出全面檢視環境衞生法例的權限和罰則，本港的亂拋垃圾罰款已有近20年未有提升，對上一次是2003年沙士疫情後，政府將亂拋垃圾及隨地吐痰的定額罰款，由當時600元大增至現時的1,500元。

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