垃圾徵費｜環保署稱明年底實施目標不變　取消垃圾袋招標免嘥公帑

環保署未能批出垃圾徵費指定垃圾袋合約，需要重新招標，該署首席環境保護主任（社區關係）胡勁欣今早（29日）表示因戰爭導致油價飆升，廠商的標價均高於預期，最終決定取消投標，形容標價不合理，市民均不希望政府浪費公帑：「平時買菠蘿油10蚊，𠵱家變咗14蚊15蚊。」



她透露，當局正探討再減化本地所需工序、將合約期由5年減至2年，亦正測試膠袋由三層減至兩層，以減低廠商成本。她強調，將盡快重新招標，明年底實施垃圾徵費目標不變。



標書標價均高於預期 環保署：菠蘿油10蚊𠵱家變咗14、15蚊

對於垃圾袋生產須重新招標，胡勁欣表示，政府在6月10日公開招標，8月19日收到26份標書，經審閱後，發現完全符合技術要求的標書標價均高於預期，因此決定取消該次招標。胡勁欣無透露具體標價，但以麵包作形容標價不合理，市民均不希望政府浪費公帑：「好似平時買菠蘿油10蚊，𠵱家變咗14蚊15蚊，可選擇到其他店舖買波羅包，或可分開購入牛油。」

環境保護署首席環境保護主任（社區關係）胡勁欣。（資料圖片／梁鵬威攝）

戰爭致膠袋成本飆升 環保署︰油價高到我哋預期唔到

胡勁欣解釋，標書分為兩部份，包括廠房建造及營運成本，惟後者所佔的開支高達95%，包括人手及租金等費用，當中80%則是原材料費用。她指，膠袋為石油副產品，最近的戰爭導致油費飆升，坦言當時設計標書時難以預期。

她指，生產商亦需要風險評估，租金、薪金及運輸等費用的通脹水平，均比政府預期高，導致最後發生流標：「油價升幅實在太高，高到我哋預期唔到。」

至於標書的條款設計，她表示過去幾年，已一直與廠商交換意見。例如要求在香港開設廠房方面，她解釋建基於再工業化及綠色就業計劃，稱廠商初時的反應正面，表示能夠在香港覓地建廠，僅吹膠膜等工序因所需樓底高，標書已容許可在內地製造。

指定垃圾袋設不同大小尺寸。環保署提醒，現時展出的膠袋並非最終成品，設計仍未敲定。（梁鵬威攝）

重新招標研減本地工序 合約期5年減至2年 膠袋由三層減至兩層

為了盡快重新招標，胡勁欣表示現時正探討再減化本地所需工序，並正測試膠袋由三層減至兩層，以減低廠商成本；並因應目前膠袋成本的不確定，將合約期由5年減至2年，讓廠商的風險成本降低。她亦指，當初為保障膠袋供應穩定，可中標的生產商高達5間，以致競爭力減弱，因此需考慮如何增加競爭。

最後她強調，將盡快重新招標，承諾標書內容只會刪減，不會增加，並將投標期縮短至1個月內。她估計，香港所需的工序減化後，設廠的時間相對可縮減，明言明年底實施徵費的目標仍然不變。

環團倡設過渡期 先減至30%再生料製膠袋

綠惜地球環境事務總監朱漢強擔心垃圾徵費將會延遲實施，並引述環保署指，垃圾徵費可減少本港兩成垃圾，即一日可減逾千噸，若延達半年則高達36萬公噸。他批評，早於兩年前政府已討論標書內容，認為流標將影響公眾對政府減廢的信心。

至於標書內容方面，他讚揚規定用50%再生廢料製作膠袋，惟需要鼓勵廠商減少購入外國再生廢料，否則無法解決本地問題。他指，目前香港膠回收系統並不健全，建議可設過渡期，可由三成開始再增至五成，讓回收系統得以建立，廠商亦毋須在海外爭奪再生廢料。

問到環保署陸續移除市區的三色回收桶 ，他表示理解政府做法， 因回收桶由25年前的教育功能，已變為反面教材。但他讚揚回收桶帶來的象徵意義，可功成身退，惟政府需解決接下來公眾的回收需求。

葛珮帆斥政府理想主義 籲准廠商內地製膠袋

立法會議員葛珮帆批評，政府標書的設計「離地」，建議容許廠商在內地生產，讓垃圾徵費能如期在明年實施。她解釋，在港興建廠房並不現實，因生產大膠袋對廠房的高度有需求，政府應向業界提供用地，「政府諗嘢諗到好理想，樣樣做到最理想。」

她擔心政府的準備功夫不足，稱曾到三無大廈視察，發現後巷及後樓梯堆滿廢物，質疑政府屆時如何執法。她亦指，三色回收桶已變作垃圾桶，成效不彰，僅1%可作循環再用，並經常收到市民投訴衞生欠佳。她建議政府應增加「綠在區區」及「綠仔店」，以增加本港的回收率。