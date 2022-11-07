衞生黑點｜食環署即日在9條後巷設240公升垃圾桶　規範食肆丟垃圾

本港後巷衞生及鼠患問題嚴重，食環署今日（7日）起在多個地區推行試驗計劃，容許持牌食物業處所在符合特定條件下，於其相連後巷擺放大型垃圾桶，妥善地短暫存放垃圾，以待該處所委聘的清潔人員收集。計劃涉及全港9區共9條後巷，包括灣仔區、中西區、油尖旺區等，署方將檢視計劃成效，再考慮推展至其他後巷。



在相關後巷擺放240公升垃圾桶

食環署發言人指，食物業處所尤其食肆，所產生的廢物包含大量食物碎屑，若處理不善容易發出臭味，為老鼠提供食物來源和匿藏點。除了影響公共衞生，對附近居民及公眾構成妨擾，亦可能構成食物安全和環境衞生問題。發言人認為，食物業有責任妥善處理其產生的行業廢物，署方亦會對違規情況採取執法行動。

惟在實際操作層面上，不少食肆需要將垃圾短暫存放於戶外，以便清潔人員收集。故有見及此，署方希望以務實的態度，協助食物業履行其責任，由今日開始推行試驗計劃，在9條與食物業處所相連的後巷，提供已標示商號的240公升垃圾桶，以規範有關處所。

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食環署將檢視成效推廣至其他後巷

發言人亦重申，試驗計劃的目的，是改善後巷的環境衞生及鼠患問題，將檢視計劃成效，再考慮推展至其他地區的後巷。試驗計劃涉及的後巷位置如下：

1.灣仔區灣仔謝斐道130-168號後巷



2.中西區中環九如坊2-18號後巷



3.油尖區尖沙咀厚福街9-13號後巷



4.旺角區旺角花園街3-5號鴻威大廈後巷



5.觀塘區觀塘定富街2-24號一帶後巷



6.九龍城區土瓜灣譚公道28-50號後巷



7.沙田區大圍積福街介乎積壽里及大圍道之間後巷



8.荃灣區荃灣兆和街介乎川龍街及眾安街之間後巷



9.元朗區元朗大陂頭徑（由富興大廈至華昌樓）後巷



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