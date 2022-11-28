垃圾徵費｜環保署取消指定垃圾袋招標　環團批準備不周憂拖延計劃

政府擬明年底推行垃圾徵費計劃，市民日後須購買指定垃圾袋棄置垃圾，惟政府卻叫停指定垃圾袋招標。環保署解釋﹐由於所有能完全符合技術要求的標書，標價都高於預期，故要取消招標。不過，署方未提重新招標的時間，僅稱目標仍是最快明年落實垃圾收費。

環團批評，署方在準備標書時未詳細考慮本地情況能否配合，是準備不周「抵打屁股」，擔心垃圾徵費會因此延遲半年才能實施。



垃圾徵費醞釀近16年，草案2021年8月在立法會三讀通過，新措施原定明年底實施，屆時市民須使用指定垃圾袋棄置垃圾，政府在18個月準備期內會免費派發，往後將會收費。不過，有生產商向傳媒透露，曾就計劃所用指定垃圾袋的生產投標，近日收到通知，當局會取消原有投標，並將重新招標。

垃圾徵費落實後，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。（資料圖片）

環保署承認取消招標 指標價都高於預期

環保署回覆承認，今年6月10日就5份「都市固體廢物收費：提供指定垃圾袋製造服務合約」進行公開招標，8月19日截標共收到26份標書，不過由於所有能完全符合技術要求的標書的標價都高於預期，為更審慎運用公共資源，決定取消是次招標。

署方未答標書如何改 僅稱會盡快重新招標

署方續指，由於招標已被取消，不能提供投標者的投標價格。被問及重新招標，將如何改動標書，署方未有詳細回答，僅稱會重新檢視合約要求以降低成本，並盡快就指定袋的製造合約重新招標，目標仍然是最快明年落實垃圾收費。

指定垃圾袋設不同大小尺寸。環保署曾提醒，展出的膠袋並非最終成品，設計仍未敲定。（資料圖片／梁鵬威攝）

環團直言擔心垃圾徵費要延遲 批環保署準備不周「抵打屁股」

綠惜地球環境事務總監朱漢強表示，指定袋生產早於兩年前已有討論，不認同是「埋門一腳撻Q」，認為環保署準備標書未有足夠考慮本地情況能否配合，「環保署似乎準備不周，抵打屁股。」

他解釋，指定袋本地生產有一定成本，加上本地未有完善的回收塑膠系統，種種不確定性令生產商投標時標高價，甚或不投標。

他續指，垃圾徵費要實施，指定袋必不可少，估計垃圾徵費或因而延遲約半年。他指出，香港現時一日都市固體廢物有逾9000噸，據外國經常，推行垃圾徵費可減少2成都市固體廢物，「我當每日減少2000噸，10日就2萬噸。」他形容，延遲垃圾徵費實施，這些原本可減少的都市固體廢物就是代價，希望環保署加快步伐，減少拖延。