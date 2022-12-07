民主黨主席羅健熙理大案脫罪　律政司就裁決提上訴　羅被禁離港

民主黨主席羅健熙被指在2019年11月連日圍堵理工大學期間，涉嫌非法集結，他在區域法院經審後，上月被裁定罪名不成立。，律政司於前日(5日)就羅脫罪，向上訴庭提出上訴。案件今（7日）在上訴庭緊急開庭，處理羅的保釋申請。法官准羅以5千元保釋候訊，但不得離開香港。

控方申請拘捕令帶羅上庭

上訴庭今午4時30分緊急開庭處理羅的保釋事宜。控方庭上透露，今早向法庭申請拘捕令，下午執行手令將羅帶到法庭。羅的代表大律師為羅申請保釋，但指羅的特區護照已過期，12月中才領取新護照，但領取新護照時，羅需帶同已過期的護照，羅承諾取得新護照後會交到法庭。法官卻認為羅可先交出已過期護照，有需要時再到法庭申請更改保釋條件，取回已過期的護照，並准羅以5000元保釋，期間不可離開香港，需交出旅遊證件，包括已過期的護照。

羅稱對控方提上訴不感意外

羅庭外稱，對律政司上訴不感意外。又稱未覺遭律政司追擊。羅健熙(36歲)被控一項非法集結罪，指他於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結。羅被裁定該罪不成立。

律政司提出上訴後，羅健熙被帶上法庭，法庭准他以５千元保釋等候上訴，但不得離境。（朱棨新攝）

原審官指羅到現場為提高知名度

法官早前在裁決指，羅留在科學館廣場的時段，正是警方與示威者衝突惡化之時。他當時並非履行其港島南區區議員的公職，但作為一名政客身處現場，不可能是未經計算，認為羅為了提高知名度及屯積政治本錢，以塑造一個與示威者站在同一陣線的形象，從而身處現場。

羅未有作鼓勵或參與的行為

但法官亦指出，羅在非法集結的地點流連，但無作出鼓勵及參與對峙的行為，亦沒有和其他示威者有任何互動。他當時穿白色上衣和深色長褲，與一般示威者不同，亦沒有「保護性」裝備如眼罩等，故認為羅自招嫌疑而被捕，但控方證據卻未能達至毫無合理疑點，故裁定羅罪名不成立。

民主黨稱會向羅及其家人提供支援

民主黨則回應稱，對律政司就黨主席羅健熙的非法集結案進行上訴，他們將一如既往，向主席及其家人提供所需支援，並堅定以一國兩制、港人利益為本，繼續為香港市民發聲。

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)

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同案4被告均罪成

同案的4名被告：陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、莫德惠（38歲，小學教師）則被裁定非法集結罪成，鄧卓儒（26歲，記者）被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成，他們將於12月21日進行求情。

案件編號：CACC217/2022