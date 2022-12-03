新領導層出爐　羅健熙續掌民主黨：睇唔清風險、空間唔到我哋決定

民主黨今日（3日）改選中委會，黨主席唯一候選人羅健熙成功連任；懸空多時的兩個副主席，由前區議員莫建成及伍凱欣擔任。羅健熙強調，兩年前參選黨主席、以至早前負案在身仍決定競逐連任，都是因為想對民主黨、對香港人長期承擔，共同進退，「我係呢個地方長大，喺呢個地方成長，我對呢個地方有感情。我絕對覺得社會仲有好多地方可以改善，而要改善就要努力參與，繼續提出意見，所以不論咩情況，仍然可以講，我都會繼續講。」



羅指民主黨一直相信所作的決定及行為都符合法律，包括《港區國安法》，不敢說與官方理解一致，所以當中有風險。不過，據他們觀察民主黨仍有空間及能力表達看法，「評估係咪正確，我哋都講唔清」，但會盡力講所相信的說話，確保符合法律要求，風險會否成真並非民主黨所能決定。



羅：民主黨仍有空間及能力表達看法

我從來無一刻覺得要唔做呢個位，呢個工作係艱難、有挑戰性，但我相信這個崗位對民主黨、對香港都係重要，希望繼續喺呢個地方發揮，改善香港，改善社會生態、改善社會政策。 羅健熙

據了解，羅健熙取得116票信任、0票不信任、0票棄權、4票廢票，成功連任黨主席他指，在困難時刻更要努力、盡力承擔更多黨務，特別自己仍是自由之身。新任副主席莫建成則指愛香港，希望艱難時刻團結黨友，繼續貢獻民主黨。伍凱欣則在議員辭職潮後，繼續代表市民發聲。

民主黨中委會人數減至10人，副主席之位不再懸空。（歐嘉樂攝）

長期懸空副主席由莫建成、伍凱欣補上

民主黨新一屆中委會由15人減至10人，除了正副主席，另外七名中委候選人全部當選，包括莊榮輝、梁永權、吳永輝、陳堡明、朱子洛、冼卓嵐及曾自鳴。

羅健熙指，民主黨一直相信所作出的政策評論，都是對香港未來及市民最好安排，鞭策政府及反映民間聲音要按一貫尺度繼續做：「依家講嘢一定小心咗，原因係有界線並不清晰，講緊煽動罪，究竟批評政府到咩地步會被視為煽動啲人對政府反感？我哋當然覺得作為一個政黨，對於政府嘅批評必然會繼續做啦，讚賞地方亦會繼續做啦，究竟界線到哪，被視為越過煽動呢？其實我哋都無辦法好掌握得到。」

區會有空間都盡量選 政府與其搵紅隊不如吸納意見

羅健熙重申民主黨對參選區議會立場依舊，若然選制不變，「必然會參選，沒任何原因唔參選」；但如果有變，「有空間都應盡量選」。不過目前方案未明，餘下空間多寡、區議會職能如何改革，「區議員係咪無晒權力，得個坐字？」民主黨都要再考慮。

（參選）無空間就唔到我哋決定，我相信民主黨的決定不會太擔心政府點看待我哋。如果有一天真係參選，不會係因為政府想我哋參選，話我哋入到閘，可以過到關先去參選，我哋會自己做自己嘅決定。 羅健熙

羅強調，民主黨對地區工作有長期承擔，由90年代港同盟至今，沒停用地區工作，「有空間盡量做，唔理政府點諗」。他說會繼續撰文、開記招反映地區想法，寄語政府多吸納他們意見：「如果佢都要搵紅隊，我哋嘅想法、意見比紅隊來得真實、貼地，更加到肉！」民主黨會繼續表達，「聽唔聽就係政府嘅事」。

他說民主黨的財政狀況仍然困難，仍在考慮開源節流，但暫時無具體方案，而籌款牌照等舊渠道仍然沒放棄，繼續與政府部門交涉中。