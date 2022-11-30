民主黨主席羅健熙等人　涉理大衝突非法集結　羅無罪釋放

警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批市民在附近一帶聲援，民主黨主席羅健熙等5男女於尖東科學館外被捕，被控非法集結等罪。5人否認控罪受審，羅曾辯稱當日留在現場是想幫助市民，法官今（30日）在區域法院就案件作裁決，裁定羅的非法集結罪不成立，但同案另4人則各有罪成。即5名被告中，只有羅無罪釋放。



除羅外餘下4人各有罪成

5名被告：陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、莫德惠（38歲，小學教師）、羅健熙（36歲，南區區議員）及鄧卓儒（26歲，記者），首4人被控一項非法集結；鄧則被控各一項管有物品意圖損壞財產及公眾地方管有攻擊性武器罪。法官裁定羅脫罪，但同案的陳重誼、譚浩鳴、莫德惠的非法集結罪成，鄧卓儒被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成，但管有物品意圖損壞財產罪脫。

羅健熙

羅自辯時稱留在現場想幫助市民

案發時仍是民主黨副主席的羅健熙早前自辯稱，當日往紅磡準備找同為時任南區區議員的區諾軒，但因尖東與理大之間的天橋被圍封，遂改到尖沙咀，並留在現場打算幫助市民。他稱沒聽到或見到警員發射胡椒彈槍，亦嗅不到氣味。羅亦否認身處現場鼓勵他人聚集，他當時在考慮怎樣離開，才未有跟隨市民走向南洋中心。

同案另5名被告：賴俊雄（24歲，裝修工）、陳子朗（24歲，設計師)、林綺雯（20歲，學生)、郭惠玲（21歲，學生)、溫欣（23歲，地盤工)；早前已認罪，除林被判入勞教中心外，其餘4人分別被判囚14至18個月不等。

案件編號：DCCC 650-651、653-655、658/ 2020

2019年11月18日凌晨，油尖旺區均有激烈街頭衝突。(詳看下圖)