【渣打信用卡盜用】由昨晚起網上傳出大量渣打銀行信用卡盜用，大批苦主表示在未有消費情況下，卻連續收到短訊通知信用卡有消費紀錄，更有苦主向《好食玩飛》表示，曾經一度被狂碌19次信用卡，並嘗試聯絡渣打銀行解決問題，惟「打極電話無人聽」，事件引起不少市民擔憂渣打信用卡盜用。

渣打信用卡突出現大量盜用 用戶被狂碌19次！苦主打極電話無人聽

昨日（6日）有網民於連登網上討論區發帖，並以「揸兜信用卡比人碌到錢」為題，稱自己的渣打信用卡無故被使用了0.23美元，其後立即聯絡有關銀行，該銀行以安全理由封鎖其信用卡，並向事主表示會再補發。然而事主表示，有關信用卡已並非首次被盜用，形容有關銀行「好似好兒戲咁」。

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不過，事件引發大量網民留言回應。多名網民均於該貼文表示最近2日都試過中招，截至目前為止，已有超過40頁回應，估計最少有超過百名用戶受到影響。至於被盜的金額以美元為主，數額由數美元至數十美元不等，更有網民表示信用卡被連續使用，更加在同一商戶中被連續狂碌超過10次，而每次大約9美元不等。

大批苦主指出遭遇被盜用情況後，都嘗試聯絡渣打銀行，惟均無法得到即時協助，而且官方電話一直無法接通更加引發苦主不滿，「啱啱比人幾分鐘內連續盜用左16次，打Hotline（熱線） hold左1小時都無人聽」、「電話等到無電過熱，75分鐘，放棄」。

都有人等待170分鐘後才成功接通，但獲職員指「我搵番負責信用卡嘅同事覆你」，令人大感無助。有網民就懷疑有關銀行的數據庫出現問題，直言如此多人受影響，「應該係銀行個database俾人搞，啲客資料出晒街」、「好肯定銀行自己出事」，更怒斥「垃圾銀行」。

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渣打信用卡盜用苦主梁小姐向《好食玩飛》表示，其使用的信用卡於數分鐘內一度被狂碌19次，每次碌9.28美元，事後她馬上聯絡有關銀行惟都無法接通，更指「上唔到e-banking（網上銀行）」。

盧小姐亦表示，其渣打信用卡同樣出現被盜用情況，於今日凌晨約早上2時半左右，被連續進行2筆不知名的消費交易，每筆交易為9.17美元，惟無法成功聯絡到銀行。渣打信用卡盜用事件目前仍在發酵，牽涉人數甚廣，引起大批港人憂慮。信用卡可謂是人人必備的支付工具之一，大家使用信用卡消費時最好都是小心為上，慎防被不法之徒盜用。

信用卡網購4大使用要點

【1】分享個人資料前要三思

【2】信用卡資料要保密，避免向第三方披露個人資料

【3】提防難以置信的交易

【4】使用信用卡進行網上付款購物時，應該避免使用不安全的Wifi網絡