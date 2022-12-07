跨年倒數｜維港上演10分鐘加強版幻彩詠香江　港島沿岸建築放煙火

香港旅遊發展局今日（7日）宣布，除夕晚上將舉辦香港跨年倒數，當晚11時59分30秒，巨型倒數時鐘會重現於香港會議展覽中心的玻璃幕牆，市民可於維港沿岸觀賞，至元旦零時零分，歷時10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演隨即上演，港島沿岸建築樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈，而會展外牆亦同步顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕。



▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼



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旅發局表示，除夕晚上將舉辦香港跨年倒數，今年的香港跨年倒數將透過本地免費電視台﹑旅發局網站及社交平台作全程直播。

國際青年鋼琴家牛牛、香港花式跳繩會演出迎2023

活動包括幾部份，由除夕晚上11時45分起，市民透過直播觀看一班年青表演者，包括國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）﹑香港花式跳繩會成員，以及本地著名鼓樂團「激鼓」的演出。

巨型倒數時鐘重現會展玻璃幕

在除夕晚上11時58分起，直播會播出預熱倒數動畫，直至2022年的最後30秒，巨型倒數時鐘會重現於香港會議展覽中心的玻璃幕牆，市民可於維港沿岸觀賞。

港島沿岸建築樓頂綻放煙火 會展外牆同步顯示「2023」

至元旦零時零分，歷時10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演隨即上演，港島沿岸建築樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈，天星小輪也會披上色彩繽紛燈帶；會展外牆亦同步顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕。