西九巨型聖誕樹周11.25回歸 另設奇趣村主題聖誕小屋可打卡
撰文：馬煒傑
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香港旅遊發展局今日（24日）表示，海岸歐陸聖誕小鎮將於明日（25日）起再於西九文化區藝術公園登場。20米高的巨型聖誕樹將再次回歸，是全城戶外最高的聖誕樹，小鎮內亦有布置聖誕小樹、聖誕馴鹿及古典電燈柱等裝飾供市民打卡。
另外，旅發局將於12月23日至27日於藝術公園另一邊增設奇趣聖誕村，設有鋪滿白雪的冰雪國度、夢幻糖果屋等8個主題的聖誕小屋。
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旅發局一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」將於明天打頭陣登場，海岸歐陸聖誕小鎮將於2022年11月25日至2023年1月1日間於西九文化區藝術公園登場。而高逾20米、相等於逾6層樓高的巨型聖誕樹亦會再次回歸，加上現場音樂以及特別閃燈效果，無論日間或晚上都別具特色，小鎮內亦有布置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿及古典電燈柱等裝飾，入夜後倍感夢幻。
另外，旅發局將於12月23日至27日於藝術公園另一邊增設奇趣聖誕村，設有鋪滿白雪的冰雪國度、夢幻糖果屋等8個主題的聖誕小屋。旅發局總幹事程鼎一指今年「香港繽紛冬日巡禮」擴大規模，以全港戶外最高巨型聖誕樹配以維港景致，加上聖誕期間登場的奇趣聖誕村內8 大主題聖誕小屋，向全球旅客展現香港歡度聖誕新年熱鬧情況。
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