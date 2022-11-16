聖誕節復常｜海港城10米高聖誕樹亮燈　料今年人流多增一成

今年聖誕節尚有一個多月，作為地標之一的海港城，今日（16日）舉行大型聖誕裝飾亮燈儀式，推出10米高幻彩聖誕樹。明日（17日）至明年1月2日，市民到海運大厦露天廣場，在「旋轉獨角獸樂園」打卡。



九龍倉執行董事凌緣庭表示，海港城今年聖誕宣傳規模較去年升近三成，預計聖誕期間海港城人流按年上升5%至10%。



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設「旋轉獨角獸樂園」 共有41棵聖誕樹

海港城以「我們的快樂聖誕UniChristamas」為題，將海運大廈露天廣場打造成「旋轉獨角獸樂園」，樂園內有10米高的幻彩聖誕樹及逾40棵不同尺寸的幻彩閃亮聖誕樹，18隻獨角獸在其中穿插遊走。海運大廈正門大樓梯下還有「獨角獸宮殿」，供市民打卡觀賞。

今晚舉行亮燈儀式時，現場發放煙火及漫天紙碎，聖誕樹不斷閃亮彩色光芒，吸引數十名市民駐足觀賞。

海港城以「我們的快樂聖誕UniChristamas」為題，將海運大廈露天廣場打造成「旋轉獨角獸樂園」，樂園內有10米高的幻彩聖誕樹及逾40棵不同尺寸的幻彩閃亮聖誕樹。（夏家朗攝）

凌緣庭：聖誕宣傳規模恢復至疫情前水平

九龍倉執行董事凌緣庭表示，海港城今年聖誕宣傳規模恢復至疫情前水平，較去年升近三成，預計聖誕期間人流按年上升5%至10%，平安夜海港城人流則可達22萬至23萬左右。

凌緣庭認為，隨著0+3入境措施、限聚令及其他防疫措施放寬，市民過節情緒高漲、加上遊客數量增多，相信更多市民會買禮物並慶祝聖誕節。

九龍倉執行董事凌緣庭表示，海港城今年聖誕宣傳規模較去年升近三成，預計聖誕期間海港城人流按年上升5%至10%。（夏家朗攝）

海港城於聖誕期間繼續推出商埸優惠券換領活動，聖誕期問更會連同多個商戶加碼推出 50,000 份即買即送聖誕禮品；而於海港城指定童装商戶消費亦可免費换領獨角獸主題精品。