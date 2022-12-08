消息：確診者及密切接觸者檢疫縮至5日　抵港快測減　口罩令不變

內地防寬防疫措施，雖然香港近日確診數字回升至破萬宗，但消息指，政府今午（8日）將宣布進一步放寬防疫措施，包括縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫時間至5日，入境人士入境後的快測的要求亦有望減少，惟社交距離措施及強制口罩令則維持不變。



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近日確診數字升近過萬，醫務衞生局副局長李夏茵於上周四曾表示，政府會按數據精準抗疫，目前仍有空間觀察多一陣子，目前不會放寬社交距離措施，但亦未到收緊地步。不過，據了解，港府將於下午放寬防疫措施。

確診者及密切接觸者改第四、第五日快測陰性即「放監」

現時沒有接種疫苗的確診者及密切接觸者至少檢疫十四日，而完成疫苗接種者的確診者及密切接觸者則至少檢疫七日。據了解，港府將取消沒有接種疫苗者與已接種疫苗者的檢疫差距，一律改為確診者及密切接觸者如第四日或第五日快速抗原測試陰性，或者連續兩日快測陰性，隔離時間會由現時至的七日減至五日。

另外，入境人士進行快測的要求亦有望放寬。據了解，抵港人士入快測的規定將由每日快測至第7日減至第5日，但抵埗當日及第二日進行核酸檢測的規定不變。

口罩令及其他社交距離措施維持不變

至於社交距離措施及強制口罩令則維持不變。事實上，醫務衞生局副局長李夏茵早前亦曾多次引述，本港及外國專家說法指要戴好口罩，重申口罩可預防上呼吸道感染，現時討論是否要放寬戴口罩措施，並非明智。