康文署三成戶外設施維修需時三個月或以上　申訴專員展開主動調查

申訴專員趙慧賢今日（8日）宣布展開主動調查，審研康文署轄下戶外遊樂和康體設施的保養與維修。申訴專員公署指，在處理投訴個案時，發現康文署日常巡查機制未能發現一些場地的設施長期有明顯損壞，即使發現，亦要用上好一段時間進行維修。當中2016年至2020年期間，康文署戶外損毀設施有逾三成個案由呈報至完成維修需時三個月或以上，去年有二百餘宗個案需時三個月以上才完成維修。



康文署巡查未發現設施長期損壞 包括兒童遊樂設施、健體設施等

公署指，在處理投訴個案時，發現康文署的日常巡查機制未能發現一些場地的設施長期有明顯損壞，令申訴專員關注到康文署轄下公園及免費戶外康體場地的遊樂及康體設施，包括兒童遊樂設施、健體設施、安全地墊及運動場地設施等，保養及維修安排有否可改善的空間。

據申訴專員公署初步查訊所得，康文署至少每兩星期派員巡查轄下戶外遊樂及康體設施，如發現有設施損壞，會安排承辦商跟進維修。

每年有逾三成個案由呈報損壞至完成維修需時三個月或以上

不過，資料顯示，在2016年至2020年期間，康文署維修戶外兒童遊樂設施和健體設施的個案每年約二千餘宗，每年均有逾三成個案由呈報損壞至完成維修需時三個月或以上，當中亦有個案維修期超過半年。雖然去年的同類維修個案明顯較過往五年少，整體維修所需時間亦有所改善，但仍有二百餘宗個案需時三個月以上才完成維修。

趙慧賢：保養維修欠妥善對使用人士構成危險

趙慧賢表示，康文署有責任為市民提供安全和優質的康體設施，如該些設施的保養維修欠妥善，會令市民無法使用設施，甚或對使用人士構成危險。她亦表示，是次調查主要針對康文署轄下免費戶外遊樂和康體設施，審研該署對有關設施的日常檢查和保養維修的安排和程序，以及對設施代理商和外判維修承辦商表現的監管情況等。