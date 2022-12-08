將軍澳綫列車脫鈎｜港鐵：車鈎緩衝器鬆開肇禍　續調查原因

港鐵繼上月發生荃灣綫列車出軌撞甩門事故，本周一（5日）將軍澳綫再有列車脫鈎，出現「甩卡」嚴重事故，政府要求港鐵今日（8日）提交初步調告。港鐵將於今午4時30分交代事件。



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡脫鈎事故▼



+ 4

港鐵車務總監李家潤表示，事故發生於周一（5日）早上8時30分左右，當時有一列駛入將軍澳站的列車發生故障，須煞停列車，並即時啟動應變程序及措施，確認安全的情況下，由港鐵職員陪同約1500名乘客，經車頭緊急斜道步行去將軍澳站月台，將軍澳綫直至當日中午12時30分左右恢復服務。港鐵指，當日已十排250程接駁巴士應對服務暫停，李家潤代港鐵再次就事件向公眾致歉，並感謝市民體諒。

李家潤指，事故成因是當時第六及七車卡之間的掛鈎緩衝器，出現鬆開的情況，仍要調查成因。(鄧康翹攝)

他又交代指，工程人員檢查列車後，肇事列車接駁第六、第七卡的車鈎衝緩器，出現「裝置故障」有關，因為接駁車卡的裝置，除了車鈎亦有「緩衝器」，屬於接駁兩卡車的部位，主要作用是令列車行駛時可更平穩。不過，事發當日車鈎的緩衝器鬆開，最後令上方的通道亦拉長，而感應器檢測到問題後已即時制停列車，事後調查可見到車鈎仍然緊扣，但緩衝器卻已鬆開，至於為何會出現上述情況，仍與裝置的供應商研究。

李家潤指，未來仍會在幾方面與供應商合作調查，了解事故成因，包括在運作情況、物料、維修、環境等成因全面檢查。他又強調，供應商已確認同類型裝置安全，港鐵兩個月內會再向政府提交詳細報告，並繼續與政府部門溝通。李家潤又指，過去一直按供應商的指引維修保養，故會與剛由外地來港的供應商代表繼續調查事故成因。

▼12.5 將軍澳站列車車卡連接移位 調景嶺站數百人排隊▼

