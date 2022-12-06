將軍澳綫列車脫鈎｜張欣宇指「甩卡」屬最危險故障：無傷亡係好彩

港鐵短短一個月內發生兩次嚴重事故，將軍澳站列車昨（5日）早發生「機件故障」，兩車卡連接的掛鈎移位，調景嶺至康城及寶琳站服務受阻四小時。立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇今（6日）於港台《千禧年代》表示，「甩卡」是列車故障中最危險一種，幸安全防護裝置發揮作用，遂無釀成列車一分為二險象，且未有傷亡亦是「好彩」。他認為，港鐵接二連三發生事故，應全面檢討維修保養制度及人手安排，而非亡羊補牢，倘詳細調查結果出爐後仍現有疑慮，港府應考慮介入或委任第三方作獨立調查。



西貢區議員方國珊表示，事故致將軍澳區鐵路交通癱瘓，造成一片混亂，港府應全盤檢視該區規劃；香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生則指，肇事的韓製列車全球均有使用，但歷來兩宗事故均在本港發生，推斷或涉車卡氣動裝置氣喉「漏氣」所致，但確實原因有待港鐵調查後公布。



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡疑移位鬆脫 乘客撤離港鐵站▼



立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇。（資料圖片）

張欣宇指出，根據乘客及消防處提供照片所見，相信是車卡之間連接鬆脫，「風琴位完全扯平晒，即坊間所指嘅『甩卡』情況」，他形容相關情況是列車故障中最危險，「一分為二唔係無可能發生，好彩當時入緊站，減緊車速」，另警報系統發揮作用，並啓動安全防護裝置，繼而煞車，「無出現傷亡係好好彩。」

他說，車卡間有機械、電力及氣壓連接，惟現階段未有充足資料，難判斷鬆脫成因，但他憂慮，港鐵短期內在關鍵鐵路系統接連發生事故，或代表非單一技術因素所致，甚至有系統性維修風險，認為港鐵應全面檢討維修保養制度及人手安排。現時每次發生事故時，港鐵始亡羊補牢，「每次就好似救火咁，但愈係咁做，日常預防性維修就會做少咗，結果故障風險又會增加，造成惡性循環。」他認為，待港鐵公布調查結果後，倘仍有未能釋疑情況，港府應考慮介入或委任第三方作獨立調查。

▼12.5 將軍澳站列車車卡連接移位 調景嶺站數百人排隊▼



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西貢區議員方國珊表示，昨日事故發生後一片混亂，「將軍澳居民硬食晒」，明言對港鐵失望。她又指，當時多列車卡失去照明，車上亦有嬰兒、孕婦及長者，但乘客於車上受困半小時後始獲安排疏散，惟疏散人手亦見不足，乘客需摸黑沿路軌離開。另事故發生後逾一小時，接駁巴士始見相關指示，認為港鐵有需要再完善。

方國珊又說，雖然港鐵事後表明會全面檢討現有資產管理及維修保養制度，但她認為，港府作為最大股東，應檢視港鐵事故後服務癱瘓的後備方案，且將軍澳區人口於2030年料增至70萬人，「鐵路骨幹要做到環迴，先唔會再次癱瘓。」

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生則指，連接兩列車廂之間涉三組系統，包括機械、電氣及氣動系統，他推斷或涉氣動裝置的氣喉出現問題或「漏氣」，遂致氣動裝置失效。他估計或因氣喉老化、或維修保養「睇漏」所致，亦有可能因氣喉物料有問題，但成因需侍港鐵調查結果查明。

他又指，今次肇事列車是俗稱「K-train」的韓製列車，全世界不同地方均有使用，惟他任職鐵路30多年生涯中，僅見同款韓製列車出現兩次意外，「唔好彩兩次都係香港發生」，對上一次是93年荃灣線列車駛往大窩口站時「脫卡」，但當時與今次情況稍見不同。