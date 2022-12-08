青年稱兩月內被警截查3次　質疑予警權力條文過寛　求司法覆核

20歲男子聲稱兩個月內被警員截查身份證3次，警員均未有向他提供合理原因，認為法例授權警員發現市民行動可疑時，便可要求市民出示身份證，但「行動可疑」的定義含糊，令警員或可濫用權力。他昨(7日)向高等法院申請司法覆核，要求法庭頒令相關法例條文屬違憲。



申請人曾浩明(音譯)，答辯人警務處處長和律政司司長。

警員截查時未有出示委任證

曾在自行撰寫的申請書透露，他現年20歲，沒有案底，在西灣河區居住。他在2022年10月至11月間，在西灣河和筲箕灣三次被警員截查，並要求出示身份證，三次截查中，警員都沒有出示其委任證。

申請人曾浩明認為予警截查權力的條文有違憲之嫌，要求司法覆核（資料圖片）

行動可疑等定義含糊

曾認為《警隊條例》和《公安條例》的條文，授權警員發現行動可疑的人，或警員合理地相信為防止、偵察或調查任何罪行，便可要求他人出示身份證。曾質疑「行動可疑」和「合理地相信」的定義含糊和過於寬鬆，警員可因市民和他有眼神接觸，便要求對方出示身份證。

認為被截查已屬拘留

此外，曾指根據《基本法》第28條，香港居民不可被任意或非法逮捕、拘留、監禁。他指，市民被警員截停和要求出示身份證，需要在被截查的地點，花一段時間處理。認為此舉已屬「拘留」。

認為警員的要求不合法

曾續指，截查他的警員沒有解釋要求他出示身份證的原因，認為警員的要求屬不合法。此外，警員當時未有搜查他的個人物品，認為警員並非正調查可疑的行為，或防止罪案。

曾因而要求法庭頒令，《警隊條例》)和《公安條例》相關條文違憲，或要求法庭界定條文中「行動可疑」的意思。

案件編號：HCAL1428/2022