法院裁不展示警員編號違人權法　記協︰警方應立即指示前線跟從

高等法院今日（19日）裁定，警方執勤時不展示警員編號，及以「行動呼號」代替，並不符合《人權法》。 有份提出司法覆核的香港記者協會表示，歡迎法庭的裁決，促請政府及警方盡快回應法庭的建議，警務處處長鄧炳強應即指示前線警務人員，在執勤時必須清楚展示警員編號。 監警會主席梁定邦則表示，絕對不認為警方「蓄意違法」，又指警方已解釋有行動需要，監警會詳細研究判詞和檢視有否需要跟進。警務處亦表示，會與律政司研究相關判詞，並作出檢視及適當跟進。

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記協主席楊健興表示，過去多次與警方會面都有反映展示警員編號問題，包括最近一次於5月中旬與警務處處長鄧炳強會面。楊健興指，如警方有需要，記協亦願意見面給予意見。

記協：展示編號可改善言語或武力粗暴對待記者

他強調，無論當局是否打算上訴，都應檢視現行做法，「由現在起重新清楚展示警員編號。」並認為有助改善記者採訪待遇，指前線警不能夠抱持「你未必認得我」的心態，「言語上或武力粗暴對待記者。」

另外，判詞提到警方有責任設立獨立投訴機制，以便有效調查涉及警方濫權的行為，惟現行機制內的投訴警察課以及監警會均無法有效履行其職責。楊健興認為，判詞已明確指出現行投訴機制問題。

翻查監警會檢視去年6月起反修例報告，曾專研有關議題，認同警方採用「行動呼號」取代警員編號是在保護警員免「起底」，與公眾問責之間取平衡」，清晰可見的身份識別編號，是整體制服及裝備設計不可或缺的一部分，但可以在「非常例外」及「特定」情況，允許豁免遵守規定。

楊健興表示，過去多次去信監警會要求會面反映採訪困難，惟一直未獲接見，監警會撰寫相關報告時，亦從未徵詢記協意見。

梁定邦：證實警蓄意違法證據不存在

監警會主席梁定邦回應傳媒查詢時表示，，絕對不認為警方蓄意違法，要證實蓄意違憲違法「係需要好多好多證據，呢啲證據不存在。」並指當初警方有解釋不展示警員編號是行動需要，監警會有給予建議。

他指出，有人被打亦要清楚背景和原因，認為世界不是只有一面，不應妄下判斷，被問到是對當時無法投訴的人士不公平，梁定邦表示，香港是法治社會，如果有任何人認為不公平想追討，會有法庭程序處理，如果香港沒有法治，就無法成為金融中心。監警會詳細研究判詞和檢視有否需要跟進。

警務處表示，知悉法庭裁決，會與律政司研究相關判詞，並作出檢視及適當跟進。