精簡發展程序草案周五刊憲　壓縮時間　生地最快4年變可建屋熟地

發展局今日（8日）公布《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》將於周五（9日）刊憲，並指草案各項措施對加快土地供應將起關鍵作用，一般項目由「生地」變成可建屋「熟地」時間將由最少六年減至四年，新發展區等大規模項目則由13年大幅減至七年。發展局指，草案涵蓋城市規劃、收回土地、填海、道路和鐵路工程等多個與發展相關的法定程序修訂，以壓縮發展時間表，加快造地回應社會對土地房屋的需求。



發展局指，《條例草案》循五個方向修訂現有程序，包括：精簡及縮短法定時限；避免重覆性質相近的程序；明確在法例授權政府可同步進行不同程序；改善不一致或不清晰的安排；以及精簡其他雜項程序以更有效運用公共資源。

當局亦藉此時機加強《城市規劃條例》中有關執管的條文，更有效地保護鄉郊地區內具生態價值但正面對發展壓力及環境破壞的地方。

在精簡及縮短法定時限方面，發展局指在保留城規制度下公眾申述及公聽會安排的同時，將省卻在公眾申述後再接收對申述的意見及邀請進一步申述程序，減少重覆及提升效率，同時要求申述人親身出席公聽會及明確城規會有權就出席者發言時間設限，以令制圖程序的時間由現時的「2 個月+9 個月」縮短至「2 個月+5個月」。同時亦相應縮減批核填海、道路或鐵路工程建議的法定時限由「2 個月+9 個月」縮短至「2 個月+5個月」。