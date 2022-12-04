棕地一年增38公頃等同兩個維園　入侵濕地保育區　環團促收回土地

上屆政府提出發展「北部都會區」，擬收回約700公頃私人濕地和魚塘，並會重新「劃界」設立多功能濕地保育公園。但發展未至先見破壞，綠色和平與本土研究社合作調查發現，由去年政府公布發展北部都會區以來，範圍內的新擴張棕地達135幅，面積合共約38公頃，即等同約兩個維園面積，當中逾一成新增棕地位於海岸保育區、濕地保育區或緩衝區。



他們舉例指，天水圍濕地公園以南近橫洲配水庫一帶，8月起大片植被剷走，形成一幅呈長方形的棕地；至11月更發現該棕地面積在短短三個月間由0.5公頃，擴大至1.3公頃。團體認為，當局「放風」重新劃分濕地邊界，或變成誘因令地主「先下手為強」，先破壞持有的土地，避免日後被納入保育範圍。



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綠色和平與本土研究社透過Google Earth衛星圖、實地考察及航拍等方法，檢視北部都會區消息傳出後，棕地擴張及違規作業情況。調查發現，過去一年新擴張的棕地面積達38公頃，當中五公頃位於海岸保育區、濕地保育區或緩衝區，10.5公頃則位於都會區擬增建的交通基建一帶。

濕地三個月內破壞範圍倍增

在濕地保育區或緩衝區的破壞方面，研究團隊發現天水圍濕地公園以南近橫洲配水庫一帶的濕地，今年8月出現一幅呈長方形的棕地，植被亦被剷光。團隊於今年11月再赴該處考察，發現沿著泥路旁邊的綠地被剷成一幅呈橢圓形的棕地，接攘於東南面以外、近盛屋村的另一幅新增棕地。

綠色和平資深項目主任陳可淳指，該幅濕地在短短三個月，被破壞的面積已由0.5公頃擴張逾兩倍，被破壞的範圍亦橫跨濕地保育區及濕地緩衝區：「起晒路，分分鐘以倍數速度增加破壞。」

陳可淳認為，棕地入侵濕地的主因，正正是因為政府早前「放風」重劃濕地邊界，變相成為誘因，促使地主加速破壞區內濕地。（黃金棋攝）

香園圍口岸附近新增超過四公頃棕地

至於鄰近擬增建的交通基建一帶，亦出現大幅土地被破壞成棕地。研究團隊舉例指，香園圍口岸一帶新增超過四公頃的棕地，包括打鼓嶺缸窰一幅約2.8公頃的土地被破壞，而旁邊更是政府安排「特殊農地復耕計劃」中的缸窰復耕農地。陳可淳指，復耕計劃反映該區一帶的農業用地有潛力：「政府反而縱容違規作業將農地剷平。」

陳可淳認為，棕地入侵濕地的主因，正正是因為政府早前「放風」重劃濕地邊界，變相成為誘因，促使地主加速破壞區內濕地，以免其土地被劃入濕地後，其發展受限制，反而令濕地面臨更大危機：「對業主嚟講破壞咗，重新劃界個陣就包保唔會劃入保育區。」她促請政府應為收回被破壞的濕地及其他具生態價值的私人土地，將其復修後再作保育。而政府亦必須持續檢視棕地狀況，包括每季或每半件一次檢視棕地群最新狀況。

北部都會區話就話係靈丹妙藥，但係都睇到有個傾向係加劇棕地擴散。 綠色和平資深項目主任陳可淳

環保署回覆指，自2021年9月得悉鄰近橫洲配水庫一帶有植被被剷除後，已持續進行監察，包括利用無人機巡邏等，以檢視有關地段是否有違反環保法例的工程活動。該署指巡查顯示部份地方雖然曾有植被被移除的跡象，但並無發現任何工程在進行，並強調會繼續監察有關情況，若發現有違反環保法例的工程活動，會採取相應執法行動。

而規劃署則未有正面回應上述剷除植被行為是否違法，僅指不時會在保育地區進行實地視察，並會透過無人機系統，監測有關地方有否進行違例發展和蒐集證據。至於馬草壟、蠔殼圍數個地點及打鼓嶺缸窰一帶等，該署表示已採取適當的執行管制行動。