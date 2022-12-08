內地新十條｜廠商會史立德籲增過關名額　合適時機商討通關時間表

內地宣布10項放寬防疫措施。廠商會會長史立德今早（8日）在電台節目表示，新措施對於內地和香港通關有好的基礎，呼籲兩地政府在合適時機商討通關時間表，還認為新措施下不會隨意封控社區、並對高風險區及時解封，能減少廠商損失，並建議增加過關名額。



史立德：新措施為內地香港通關打好基礎

中華廠商會會長史立德。（資料圖片/梁鵬威攝）

10項新措施中列明不得採取各種形式的臨時封控，可根據防疫工作需要開展抗原檢測。史立德認為，這是一個好的訊息，表明內地精準科學防疫、邁向復常，為內地和香港通關打下好的基礎。

呼籲商討通關時間表

史立德呼籲，兩地政府應在合適的時機商討通關時間表或路線圖，農曆新年在即，無論是廠商或普通市民都有跨境的需求，希望香港政府落實逆向隔離，並逐步爭取全面通關；還建議增加過關名額至每日3000至5000。

史立德表示，新措施下，不會隨意封控社區，高風險區可快封快解，不能隨意停工停產，可減少廠商損失，使廠商可直接受惠。

史立德認為，儘管希望儘快通關，但目前看來，局部或全面通關條件有所限制，希望逐步做到；認為若家居條件足夠，逆向隔離可大大紓緩驛站不夠的問題。