警長涉收50萬報酬　提供收數情報求O記跟又撤回　同僚形容無厘頭

前警長涉受托為一名陷財務糾紛的商人跟進收債事宜的調查後，收取了50萬元報酬，從而被廉署拘捕並被控收受利益等罪，這宗原屬區域法院的案件，今(8日在荃灣法院的法庭審訊。庭上透露，該商人因欠款受滋擾，他曾報警求助但不獲理會，後來輾轉有人聯絡上被告，並想被告跟進事宜。被告曾向一名特遺隊警員報告一則有關收數事宜的消息，並要求交O記(有組織罪案及三合會調查科)跟進，之後又撤回。該特遺隊警員稱，被告所報資料「無頭無尾」，形容被告「無厘頭」。



被告被指曾取了50萬報酬

被告李鴻發（52歲，警長），否認公職人員接受利益罪，及訂明人員接受利益的交替控罪。控罪指他於2019年7月5日，從麥智元接受50萬港元，作為他協助黃君游（又名Sam WONG）與警務處間辦理往來事務的報酬，即協助黃在一項收債事宜的調查。交替控罪指他同日在未得行政長官許可，接受麥提供的50萬元。

被告李鴻發否認收受利益50萬元。(凌子淇攝)

庭上透露，被告1988年加入警隊，2008年晉升為警長，2020年3月起被停職。被告的五兄李賢發，案發時是懲教署一級懲教助理，駐守赤柱監獄探訪室。

黃君游在工程項目欠發款1500萬

證人黃家麟供稱，他從事裝修工作，2016年他與黃君游合作一工程項目，黃君遊為「上判」，但他未如期發款，款額約1,500萬元，黃家麟與父親一名員工曾向黃君游追款但不果。他不知道該員工有否單獨再找黃君游，他則沒有訴諸其他方式追討。

麥智元為被告兄長的舅仔

被告長兄李運發供稱，他的舅仔麥智元的生意拍檔，因涉金錢糾紛被人騷擾，報警之後未獲受理。由於被告任警察多年，相信他有一定法律知識，故找他幫忙了解情況。

兄長曾叫被告跟進事件

庭上讀出兩人訊息，李運發曾向被告稱：「精神好些嗎？如果可以就積極少少，幫下阿智拍檔睇下點『較』單嘢」、「你得就打俾他們，等他們都知你跟緊單嘢。」李運發補充，他從被告妻子得知被告情緒病復發，病況嚴重。

退休警長李雪輝供稱，被告曾向他提供收數情報，但他形容該資料無頭無尾，形容情況有點「無厘頭」。(凌子淇攝)

被告報收數料並求交O記跟進

退休警長李雪輝供稱，案發時他隸屬北角分區特遣隊，負責調查收數案件，他在2019年初收到被告訊息指：「黃大仙下邨龍樂樓、紅磡福年新樓，2單派陰屍紙，寫佢係策劃人，和勝和收數集團，交俾OCTB（有組織罪案及三合會調查科）」又問：「可否叫你兄弟入IRF（資料呈報表格）？」被告之後改稱：「叫你兄弟唔好入IRF住，我叫老友直頭照報案。」

警員形容被告提供情報無頭無尾

李雪輝認為被告提供資料太少，不足以入資料呈報表，又指被告突然提供情報「冇頭冇尾」，形容是「無厘頭」。雖然被告以「老友」稱呼該情報中的受害人，但他沒有想過被告和受害人是朋友關係，又稱若遇上牽涉朋友在內的案件，警員一般都會盡量避免參與，並會把案交其他同僚處理。

案件明（9日）續。

案件編號：DCCC 688/2021