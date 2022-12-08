工展會周五開鑼　三大必到攤位　1蚊鮑魚、2蚊一包米　首設玩具檔

第56屆工展會明日（9日）開鑼，場內劃分多個區域，全場有逾860個攤位，走入會場難免花多眼亂，《香港01》記者揀選出三大必到攤位，市民去工展會，不妨抽空到場看看。



▼12月8日 第56屆工展會傳媒預覽▼



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今屆工展會以「香港玩具時代」為展覽主題，場地中心區域就是經典懷舊玩具區，展示60年代起的經典玩具，包括釣魚機、飛行棋、BB公仔、芭比玩具等等。

首設玩具區 220元買迪士尼、Marvel、星戰錢罌

辦方也邀請10個玩具商參與展覽，首設玩具區，其中旺寶金產品（香港）有限公司（攤位：4B10），代理迪士尼、Marvel、星戰等多個品牌，售賣相關動漫及電影人物的水杯、鎖匙扣、錢罌等產品。其中售價220元的錢罌，不單用來儲錢，也可以當模型放在家中。

旺寶金的藝術總監區先生表示，今次是首次參展，雖然抱有期望，但暫無預計生意額，期望透過今次參展試一試市場反應，同時令多些人認識其公司。

1蚊鮑魚2蚊包米 記得早到

去工展會，另一個重點一定是掃平貨，另外兩個必到攤位，分別是售賣1蚊鮑魚的合泰海產貿易有限公司（攤位：6C23-25）及2蚊米的聚大行國際有限公司（攤位：1C01-02）。

合泰海產貿易有限公司經理雷丹霞表示，以往在會場有免費試食，但近年須停辦，今年在疫情下舉行也不設試食，希望推出1蚊罐裝鮑魚，令市民有機會買回家試食。這款1蚊罐裝鮑魚，每罐打開通常有4隻鮑魚，每日只得首20位顧客可優惠價購買。

除了1蚊罐裝鮑魚，合泰海產本地設廠製作的XO醬，包括原味及辣味兩款，市民都有機會在工展會中以1蚊搶購。

而聚大行國際有限公司則在工展會首16日，推出2蚊金鳳泰國頂級香米福袋，包括環保袋及在內的1公斤香米，每日限售首30名顧客。聚大行的總經理鍾惠敏指，往常2蚊米都很受市民歡迎，今年工展會未開始，她已收到不少電話，都是市民打來查詢今年其公司會否參展賣米。

聚大行的攤位也設有小遊戲，只要以裝有磁鐵的魚杆，吸起正確的品牌鐵牌，就可獲贈500克的金鳳泰國頂級香米一包。

參展商對銷情感樂觀 預料生意額較往年多

對於工展會的生意額，兩間公司都有不錯的期望，鍾惠敏相信近來防疫措施有放寬，相信外出會較輕鬆，料銷情會不錯，估計生意額較往年多10%。雷丹霞亦相信今年工展會人流會多，預計生意額可較往年多三至四成。