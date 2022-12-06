工展會｜一文看清16款$1及$2產品　吉品鮑罐頭加一公斤金鳳米只$3

第56屆工展會將於12月9日至明年1月1日，在銅鑼灣維多利亞公園舉行，展期為24天。今屆工展會可接納黃碼人士入場，惟不能除口罩試食。大會與以往一樣「優惠重重」，大會聯同參展商，推出16款「1元產品」，包括紅燒元貝吉品鮑罐頭、鮑魚撈麵等，另有2元的泰國香米。下文將向讀者逐一揭曉低價商品及其攤位號碼。



▼12月6日 工展小姐在工展會開幕前亮相▼



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罐裝紅燒元貝吉品鮑魚低至0.2折售1元

今年12月9日至16日期間，工展會將推出「開鑼狂賞周」活動，其中合泰海產貿易有限公司（攤位號碼︰6C23-25），將以0.2折出售「金之寶紅燒元貝吉品鮑(罐裝)(200克)」，由原價48元減至1元，每日限售20罐，先到先得。

此外，在12月17日至24日期間，工展會將推出「88優惠連環賞」活動，其中永鋒（中國）有限公司（攤位號碼：3C14a），將以0.3折出售「惠民口罩聖誕限量版(10片/盒)」，由原價30元減至1元，每日限售100盒，先到先得。

在「88優惠連環賞」期間，聚大行國際有限公司（攤位號碼︰1C01-02），將以0.4折出售金鳳泰國頂級香米福袋（香米1公斤及環保袋1個），由45元減至2元，每日限售30袋。

第56屆工展會優惠商品一覽。

安記海味慶50周年 首百名入場者可獲福袋

安記海味董事總經理潘權輝表示，為慶祝安記海味50周年，首日前100名最快到達工展會安記攤位的參觀者將獲號碼牌作抽獎，當中20名獲獎者可獲得價值398元的福袋，並進入下一輪抽獎。

第二輪則有三個福袋，可再獲得價值6,750元的150罐鮑魚；至於其餘80名參與者亦可獲得一罐45元的紅燒鮑魚作為安慰獎。

潘權輝介紹，今年安記推出50周年鮑發財鮑魚寶盒，總價值1,170元的禮盒售688元，內含兩罐蠔皇花菇溏心鮑魚8頭、三罐紅燒溏心鮑魚8頭、一罐金牌鮑魚佛跳牆、六罐紅燒溏心鮑、一罐金牌溏心鮑、一罐金蠔醬油溏心鮑，再贈送一包重75克挪威鱈魚膠 。

潘權輝認為，今年初第五波疫情重創經濟，零售市道「麻麻哋」，保守估計，今年安記銷售額較去年可上升一成。

柔潤潔膚膏低至0.3折售1元

在12月25日至明年1月1日期間，工展會推出「閉幕優惠大激賞」活動，其中宏系有限公司（攤位號碼：5C03）售賣的產品「加拿大佳善柔潤潔膚膏（250毫升）」，折扣為0.3折，價格1元，每日提供10個。

該活動期間，還有浚一企業有限公司（攤位號碼：2C11)售賣的產品「東香醉地道米粉（400克）」，折扣為1.4折，價格5元，每日限量提供20個。錦暉發展公司（攤位號碼：5C04)售賣的產品「Royal Life維他命C1000毫克+鋅（10粒）」，折扣為1.1折，價格10元，每日限量提供50個。