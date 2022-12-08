工展會｜明日開鑼展期至明年元旦　場地中央展出經典懷舊玩具

第56屆工展會明日（9日）於銅鑼灣維多利亞公園開鑼，今日（8日）傳媒率先預覧，場內逾860個攤位，劃分多個專區，店家正密鑼緊鼓佈置攤位。



今屆工展會以「香港玩具時代」為展覽主題，在場地中心就是經典懷舊玩具區，展品包括釣魚機、飛行棋、BB公仔、芭比玩具等。

場內逾860個攤位，劃分多個專區，包括由天后入口行入場內會經過的家品電器區、及蔘茸海味區。而靠近銅鑼灣入口，則有糧油雜貨區、食品飲料區、名牌廣場等。

廠商會會長史立德指，工展會明日起一連24日舉行，今次展會設逾860個攤位，分成10大展區，回復至疫情前水平，匯集多元產品，也有數百項優惠，包括多款1元獨家優惠產品。他又提到，八達通第三期消費劵將發放，相信可以刺激消費，期望今屆工展會超過往10億元的生意額。

他介紹，今屆特設經典懷舊玩具區，展示60年代起的經典玩具，主辦方亦邀請逾10個相關攤位，包括設有互動攤位。

廠商會副會長兼展覽服務公司主席施榮恆指，受惠放寬檢疫，黃碼人士可參與展覧，不論是市民或旅客都可參與。

不過，場內仍不設飲食，且同一時段場內15,000人，如超出人數市民要在門外等，呼籲市民留意工展會手機程序的提示。他預計，周末及聖誕節假期或會有場地人流爆滿的情況出現。

他又指，如放寬試飲試食，相信會對工展會的生意有幫助，料或至少有10%的升幅。

就內地就防控提出「新10條」，史立德認為短期內仍難達零檢疫通關，但認為是釋放好的訊息，期望年底有更多放寬。他指，聖誕節多市民外遊，不擔心假期令人流減少。

史立德稱，機票售價仍然高昂，認為工展會門票便宜，相信不少基層家庭會來參與。加上工展會展期長，相信市民短暫外遊後仍會來參觀展覽。