疫情｜增14,377宗確診　創三月中以來新高　47名院友染疫

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（10日）新增14,377宗確診，再創疫情反彈後的新高。院舍感染個案有上升，有35間院舍有確診個案，涉47名院友及5名員工。衞生防護中心今再發現多７宗本地個案帶有變異病毒株，分別為3宗XBB、1宗BF.7及3宗BQ.1.1亞系個案。



另外，今日新增21人死亡，七日平均死亡人數升至20.7人。



今日疫情概要：



-14,377宗確診，是自疫情反彈以來新高。

-輸入個案698宗，佔整體個案4.85%，佔15,407名入境旅客4.53%。

-死亡個案增21宗，累計死亡人數10,953，全期累計死亡率維持0.49%。

-本地新變異病毒株個案增7宗，包括XBB個案多3宗累計123宗，BQ.1.1增3宗累計143宗，BF.7增1宗累計6宗。

新冠肺炎疫情反覆，本港今再增14,377宗確診，為3月20日以來的新高。確診個案中有13.679宗為本地個案，輸入個案的比率為4,85%。新增的698宗輸入個案當中，390宗涉及機場檢測樣本、245宗涉及第一至三日樣本，餘下63宗涉及第四至七日樣本。

由於昨日機場入境為15,407人，確診比率為4.53%，維持在4%的水平。七日平均確診人數為699人，七日平均確診比率為4.16%。

▼12月8日 維園工展會預展▼



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衞生署公共衞生化驗服務處於12月1日至7日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約62.26%（七天移動平均比例）。

BA.4／BA.5亞系佔整體個案比率持續下降，意味著新變種病毒株愈來愈多。衞生署今再發現多７宗本地個案帶有變異病毒株，分別為3宗XBB、1宗BF.7及3宗BQ.1.1亞系個案，累計發現120宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、五宗BF.7及140宗BQ.1.1亞系個案。

新增的XBB個案為兩女一男，年齡介乎30至41歲，均已接種三劑疫苗；新增的1宗BF.7個案為41歲女子，已接種三劑疫苗；而新增的BQ.1.1個案為一女兩男，年齡介乎33至41歲，一人打四針，一人打兩針，一人沒有接種疫苗。

至於輸入個案則未有發現新帶有變異病毒株，累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局公布，現時急症醫院內科病床整體住用率約為101%。昨日有3 555名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有520名新增確診病人，2 470人需要入住隔離設施，378人正接受氧氣治療，28人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報15名危殆及16名嚴重的確診病人，現時合共有74名危殆及98名嚴重的確診病人留醫，當中26名危殆病人正接受深切治療。早前情況危殆的8個月大的男嬰情況有好轉，現仍在威院留醫，情況嚴重，而22個月大在伊院留醫的男童情況仍為危殆。

另外，今日新增21人死亡，包括12男9女，年齡介乎54至97歲，四人來自院舍。打針方面，四人沒有打針，五人打四針，十人打了三針，兩人打兩針。全期累計死亡率為0.49%。七日平均死亡人數升至20.7人，而七日平均死亡率則微跌至0.173%。

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學校方面，由於今日為周六，故沒有呈報個案，但有24間學校因同班有多個個案，故有一班個別班級需要停課7天，而聖保羅書院小學則有三個班別需要停課。

至於院舍方面，有35間院舍有確診個案，分別為24間安老院舍及11間殘疾人士院舍，當中有47名院友及5名員工確診，73名院友因院舍有個案而要隔離。

呈報陽性個案的安老院舍：



康怡護老院有限公司

富嘉護老院有限公司

樂善堂梁銶琚敬老之家

佛教沈馬瑞英護理安老院

耆康會石圍角護理安老院

東華三院何東安老院

救世軍寶林長者之家

思恩護老院

仁愛護老中心

恩榮護老中心

善頤（萬基）護老院

榮昌護老中心

輝濤中西結合安老院

沙頭角護理院

順恩護老中心

康君護理院

穩健（綜合護理）敬老院

嘉頤（大埔）護理院

百順護老中心

騰達護老中心（葵涌）

寶興（大興）護老中心有限公司

東華三院羅王玉文護養院暨日間中心

慈華護老院有限公司

鈞溢華明護理安老院



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



匡智粉嶺綜合復康中心

香港中華基督教青年會華愛之家宿舍

樂家護理復康中心有限公司

基督教家庭服務中心翠林宿舍

新生精神康復會博康宿舍

香港心理衞生會隆亨中心

坑頭扶康護理舍

路德會何文田宿舍

利民會利康居

扶康會柔莊之家

香港善導會朗日居

