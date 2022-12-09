禁蒙面法衝突｜示威者以鑽地車破壞路面　8被捕男女否認暴動開審

禁蒙面法於2019年10月緊急生效後，有大批市民在港島多處示威，並演變成嚴重衝突，並有人用鑽地車破壞路面。其中8名被捕男女，今（9日）在西九龍法院（暫代區院）否認暴動罪，控方案情指，當日示威者投擲多枚汽油彈，兩名身穿反光衣裝束的人士，被示威者的汽油彈掟中，一度著火。



8名被告依次為：謝芷盈（22歲）、學生吳俊傑（16歲）、學生李苑瑩（21歲）、文員黃為瀚（31歲）、設計師周貝家（33歲）、學生高家慧（17歲） 、現年16歲的少年，及學生蘇家揚（16歲），均被控於2019年10月6日，連同其他身份不詳的人，在香港灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界及史釗域道與堅拿道西之間的一段軒尼詩道的範圍參與暴動。

2019年10月5日《禁蒙面法》生效後，多區出現示威及衝突。(詳看下圖)。

+ 11

除謝、吳及16歲少年外，其餘5人另被控在非法集結時使用蒙面物品，包括耳掛式口罩和半面式防毒面罩。謝早前承認無牌管有無線電收發機罪；16歲少年另被控同日在中銀灣仔商業中心外的公眾地方，管有一個能發出雷射光束的裝置及保管或控制2個扳手；蘇另被控保管噴漆及扳手；

有人在馬路上焚燒雜物

控方案情指，大批示威者案發當日下午佔據灣仔軒尼詩道，交通嚴重癱瘓。有示威者於軒尼詩道及杜老誌道以雨傘作掩護，並拆走鐵欄，把磚塊拋擲在地上，另有示威者在軒尼詩道與史釗域道交界近莊士敦道的馬路上焚燒雜物。

示威者將鑽地車開到軒尼詩道，作為堵路工具。（李澤彤攝）

有示威者用鑽地機破壞路面

警方派員增援，與現場有數以百計的示威者對峙，示威者繼續撬起行人路上的磚塊及拆走鐵欄以堵路。及至5時26分，示威者向警方防線掟汽油彈，警方則施放催淚彈驅散，雙方繼續對峙。期間有示威者用鑽地車破壞行車線路面及作為障礙物堵路，警方則不斷發出警告。警員於下午5時52分推進，示威者向銅鑼灣後退，期間向警員掟汽油彈，兩名身穿反光衣裝束的人士被汽油彈擊中，分別左面頰、肩膊及右前臂着火。

8名被告均穿上示威者裝束

警方其後先後制服8名被告，他們被截停時均身穿與當日集結的示威者相類同的裝束包括深色衣物，攜有常見於示威者的裝備。其中第三至第六被告及第十被告均戴上阻止辨認他們身份的蒙面物品。另外，其中的第一及三被告均有參與拆起及搬動磚塊到道路上，第一被告又被拍到在現場投擲物品及持有一個對講機，第七被告管有兩把扳手及一個雷射光束裝置，第十被告則管有一把扳手及一支黑色噴漆。

案件編號：DCCC 283/2020