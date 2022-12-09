將藍隧道通車｜將軍澳隧道周日起免費　行車線減至出入各兩條

將軍澳至藍田隧道將於周日（11日）通車，屆時將軍澳隧道取消收費。運輸署今日（9日）公布，將軍澳隧道收費廣場明日（10日）晚上10時起，分階段實施臨時交通安排和進行工程，包括封閉部分行車線以關閉收費亭等收費設施，以及更改交通標誌和道路標記等。



運輸署提醒私家車司機注意，將軍澳隧道豁免使用費後，往九龍方向會由以往出隧道分六線入收費亭，付費後滙入兩線出觀塘，改變成兩條行車線行到底，往將軍澳方向同樣只會劃分兩條行車線，直入隧道，兩邊方向均會保留巴士專線。



在整項道路工程完成後，將軍澳隧道原收費廣場的東行線(往將軍澳方向)及西行線(往九龍方向)將分別設有三條行車線。（運輸署圖片）

周六晚拆收費亭 更改交通標誌道路標記

在豁免使用費當日的交通安排，將軍澳隧道收費廣場一帶會在明晚10時開始，分階段封閉部分行車線以關閉收費設施，包括收費亭，及進行相關道路工程，包括更改交通標誌及道路標記。

工程期間車速限每小時 50 公里

其間將軍澳隧道收費廣場一帶將設置臨時行車線及維持現時每小時50公里的車速限制，現場亦會加設交通標誌及道路標記，指示駕駛人士。在周日零時零分起，駕駛人士可直接駛過將軍澳隧道原收費廣場，毋須停車繳費。

將軍澳隧道收費廣場明日（10日）晚上10時起，分階段實施臨時交通安排和進行工程。（梁鵬威攝）

其餘行車線劃作緊急之用

在實施豁免收費後，將軍澳隧道原收費廣場一帶將會繼續進行道路工程，包括移除原有的收費設施及收費廣場簷篷等，而臨時交通措施會因應所需工地範圍而分階段作出調整，並預留足夠行車線供車輛駛過原收費廣場一帶。

在整項道路工程完成後，將軍澳隧道原收費廣場的東行線及西行線將分別設有三條行車線，其餘行車線劃作緊急之用。

運輸署預計，將軍澳隧道一帶的交通屆時會非常擠塞，呼籲市民盡量使用公共交通工具或乘搭鐵路往返九龍及將軍澳。駕駛人士應預留充裕時間，考慮使用其他道路，保持忍讓及遵從在場職員指示。

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