港大護理學院推長者健康服務　學生探訪教用醫健通　助推基層醫療

疫情下，不少長者居家抗疫，社交活動大受影響，亦導致他們的情緒受困擾。香港大學護理學院聯同社福機構，展開為期兩年的「耆青連心樂融融計劃」，首階段計劃將於下月初展開，由50名護理系學生，到香港仔華富邨定期上門探訪或以電話接觸逾100名長者，為他們提供健康評估等，並協助他們學習使用電子器材，以獲取健康資訊。港大護理學院今日（2日）啟動首階段先導計劃的培訓課程，教導護理學院學生關愛健康服務的詳情及與長者溝通的技巧和心得。



前食物及衞生局局長、港大醫學院護理學院教授陳肇始擔任今次計劃的總監，因遇上八球風球，她透過線上模式，啟動首階段先導計劃的學生培訓課程，教導逾50位參與首階段計劃的學生，關愛健康服務的詳情及與長者溝通的技巧和心得。

陳肇始表示，計劃的目標之一是要推動基層醫療健康，亦希望藉此讓護理系學生能實習書本上的知識，學懂與長者溝通，形容這在人口老化下，新一代護理系學生必備的技能。另外，今次計劃亦會應用到「移動醫療」的概念，由護理學院學生鼓勵及輔導長者學習上網瀏覽各類實用資訊，實踐「智慧助老」，期望長者可適應公共電子健康服務的發展，包括「醫健通」等。

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另外，護理學院亦計劃在第二階段推出「智慧助老」網站，上載健康管理和飲食的資訊、伸展運動等影響，學院將會分析計劃收集的臨床數據和個案經驗，以為未來的長者服務和培養護理專業提供意見。

「耆青連心樂融融計劃」獲11間社福和非牟利機構支持，將會為一萬名有需要的地區長者，首階段先導計劃將於11月9日開始，現時已有逾50位學生報告參與，將會探訪香港仔華富邨過百名長者；第二階段計劃將於明年1月至2024年底進行。

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