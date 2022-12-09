警長駕警方車執勤猛撞女途人　稱為追截疑犯才超速　脫危駕罪

警長涉在觀塘駕駛警方私家車追截懷疑販毒的士，期間撞倒一名衝紅燈的女途人，女途人因而有創傷性蛛網膜下腔出血及盆骨骨折，視覺神經亦受損，並對事件經過失了記憶。警長因而被控危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，案件早前經受審後，今（9日）在觀塘法院裁決，裁判官接納警長因追截才超速，接納他為免碰撞，曾扭軚和煞車，裁定警長危駕罪不成立，但不小心駕駛罪成，並先為警長索取社會服務令報告，把案押後至本月21日判刑，警長准繼續保釋。



被告願承認不小心駕駛

被告林浩（33歲，警長），被控於2021年11月29日在觀塘鯉魚門道近高超道交界在道路上危險駕駛私家車UP5427，引致張穎愉身體受嚴重傷害。被告否認該罪，但願意承認不小心駕駛罪。

被告林浩被裁定危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪不成立，但不小心駕駛罪成。(資料圖片/劉安琪攝)

官信被告為追截疑才超速

裁判官裁決時指，相信被告為追截懷疑販毒的車輛，才以超速駕駛，該的士最後失去蹤影，被告從警方電台得知的士去向，若他不加速，便難以追截，故認為控方未能以被告駕車超速，指控他危駕。

事主傷勢嚴重有一定嚴重性

裁判官又指，被告為避免碰撞，曾扭軚和煞車，認為他的反應非不合情理，亦不是遠遜合格謹慎駕駛者應有態度，最終裁定被告危駕罪不成立，但不小心駕駛罪則成立。但裁判官指，本案有一定嚴重性，事主傷勢嚴重，決定先替被告索取報告，期間讓他保釋。

被告林浩早前到法庭應訊時，曾狂奔跑走。(詳看下圖)

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事主被撞至盆骨骨折對事故失憶

同意案情指，事主被撞倒後送院，全身電腦掃描發現她有創傷性蛛網膜下腔出血、盆骨骨折，醫生診斷其左邊眼角有2厘米裂傷、視覺神經受損，並對事故失憶，審訊時只傳召她的男友陳國柱（音譯）作供。陳指，案發時和事主過馬路時，兩人衝紅燈，期間事主被撞到。

案發時被告駕駛時速為每小時85公里

政府化驗師梁仲榮供稱，被告駕駛的車輛案發時車速最少每小時85公里，而該路段車速上限為每小時50公里。

被告早前自辯稱，案發時執行反毒品行動，正追截疑販毒的士。辯方引述《警察通例》，指警員拘捕有合理懷疑觸犯嚴重或暴力罪行的人，或駕駛者涉危險駕駛，就可採取超速追截行動。被告同意案發時超速駕駛，但不認為會對道路使用者造成危險，因當時前方是直路、燈光充足，他能清楚看到前方。

案件編號：KTCC791/2022