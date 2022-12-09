強檢大廈｜42幢大廈上榜　涉希爾頓中心、東港城、粉嶺中心等

本港單日新增確診個案再次破萬，醫務衞生局今晚（9日）發出最新一份強制檢測公告，再有42幢大廈上榜，沙田佔其中5幢。較多確診者居住的37幢大廈之中，將軍澳、馬鞍山、沙田及粉嶺各有3幢納強檢，當中包括旭輝臺、東港城、海典居、希爾頓中心、粉嶺中心等。另有5幢大廈污水樣本檢測呈陽性，包括大圍美松苑麗松閣、沙田禾輋邨富和樓、協和樓、葵涌石籬二邨石榮樓，及安蔭邨豐蔭樓。



公告列明，任何人於12月3日至今日（9日）曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日（10日）或周日（11日）進行核酸檢測。



▼12月9日 強檢大廈名單▼



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旭輝臺、天宇海及牽晴間各有一幢上榜

最新強檢大廈名單包括42幢大廈，其中37幢有較多確診者居住，將軍澳、馬鞍山、沙田及粉嶺各有3幢上榜。將軍澳3幢大廈分佈於寶盈花園 5 座、旭輝臺 2 座及東港城 5 座。馬鞍山則包括迎海．駿岸 6 座、海典居 5 座及天宇海 7A 座。沙田則包括穗禾苑慶安閣、希爾頓中心 B 座，以及晴碧花園 1 座。粉嶺的強檢大廈，包括粉嶺中心 F 座、牽晴間 1 座，以及榮福中心 1 座。

屯門及元朗各再增兩幢大廈納入強檢名單。元朗包括雍翠豪園 1 座、鳳庭苑茵庭閣；屯門則涉及恒福花園 4 座，以他于富泰邨寧泰樓。

黃大仙2廈納強檢 葵涌及沙田各兩幢污水陽性

黃大仙2幢大廈，除了天馬苑駿昇閣，尚有黃大仙下邨(一區) 龍澤樓納入強制檢測名單。

另外，大圍美松苑麗松閣、沙田禾輋邨富和樓、協和樓；葵涌石籬二邨石榮樓，及安蔭邨豐蔭樓，污水檢測呈陽性，住戶亦需接受強制檢測。

▼12月9日 部份強檢大廈▼



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政府明日（10日）於深井麗都花園 4 座對出平台設立臨時流動採樣站，為須接受強制檢測的須接受強制檢測的麗都花園居民及工作人員提供咽喉拭子樣本採集服務，開放時間為上午11時至晚上8時。葵涌安蔭邨耀蔭樓旁排球場臨時流動採樣站則於明日（10日）及周日（11日）開放，時間為上午10時至晚上8時及上午10時至晚上6時。

政府亦已於樂富橫頭磡邨宏禮樓旁籃球場（近龍翔道及天馬苑）新增常設的社區檢測站，便利樂富及九龍塘一帶的市民接受檢測。

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳寶盈花園 5 座



將軍澳旭輝臺 2 座



將軍澳東港城 5 座



馬鞍山迎海．駿岸 6 座



馬鞍山海典居 5 座



馬鞍山天宇海 7A 座



沙田穗禾苑慶安閣



沙田希爾頓中心 B 座



沙田晴碧花園 1 座



粉嶺粉嶺中心 F 座



粉嶺牽晴間 1 座



粉嶺榮福中心 1 座



大埔太和邨安和樓



天水圍嘉湖山莊翠湖居 5 座



元朗雍翠豪園 1 座



元朗鳳庭苑茵庭閣



屯門恒福花園 4 座



屯門富泰邨寧泰樓



青衣藍澄灣 5 座



葵涌葵俊苑葵昌閣



東涌迎東邨迎趣樓



深井麗都花園 4 座



荃灣海濱花園海濤閣



油麻地駿發花園 3 座



大角咀君滙港 1 座



大角咀富多來新邨富金樓



紅磡利工街 9 號悅目



何文田皓畋 3 座



黃大仙天馬苑駿昇閣



黃大仙下邨(一區) 龍澤樓



九龍灣啟業邨啟寧樓



觀塘月華街40號萬福大廈



茶果嶺麗港城 15 座



柴灣已婚警察宿舍 2 座



西灣河鯉景灣安明閣



鰂魚涌太古城鄱陽閣



北角康澤花園 B 座



涉污水陽性大廈：

大圍美松苑麗松閣



沙田禾輋邨富和樓



沙田禾輋邨協和樓



葵涌石籬二邨石榮樓



葵涌安蔭邨豐蔭樓

