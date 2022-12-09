內地吹風疫情如感冒　盧寵茂拒改口　田北辰：兩地定性不一惹疑惑

久未露面的醫務衞生局局長盧寵茂，今日（9日）出席立法會衞生事務委員會會議，實政圓桌議員田北辰重提，今年9月盧曾指「新冠絕非流感」，以兩者死亡率證明新冠疫情與季節性流感相若，猶如裝成瞎子摸大象，是以偏概全，但近日內地專家卻表示可以將變異株Omicron當成是感冒一樣平常心對待。



盧寵茂回應指，新冠病毒與感冒是完全不同的病毒，病死率或許相近，但新冠傳播力強很多。



這猶如裝成瞎子摸大象，是以偏概全，令市民對疫情麻痺，不利精準抗疫。到今天為止，新冠絕非流感！ 盧寵茂／2022年9月

專家指新冠粗死亡率現與流感相若 盧寵茂批嚴重選擇性偏誤

內地專家視Omicron為感冒 田北辰重提瞎子摸象論

內地兩天前出台「新十條」大幅放寬防疫措施，其後官方平台包括央視，紛紛引述專家評論指Omicron非常接近季節性流感，更有專家建議將新冠改名為「新冠病毒感冒」。

他表示，內地已將新冠病毒視為等同感冒的風土病，盧寵茂仍然不改口，兩地對同一事件定性不一，可能令市民感到疑惑。他指內地放寬防疫限制已經兩天，不滿盧寵茂此刻才面對議員提問仍沒作好準備。

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料「安心」不維持太久 最起碼戴罩場所取消掃碼

田北辰相信「安心出行」規定不會維持太久，至少在毋須除口罩的場所取消掃碼安排，另外核酸檢測次數也會跟隨內地的放寬措施而減少。他批評要求市民到不會除口罩的場所掃「安心出行」是擾民措施，為做而做、又無人執法，亦不理解進入指定場所，掃完疫苗通行證又要掃「安心出行」的用途何在。