疫情．12.9｜增13924宗確診　教育局長蔡若蓮家人染疫　快測陰性

本港連續三日確診宗數破萬，今日（9日）新增13,924宗確診，較昨日微跌3%，當中包括647宗輸入， 多23人死亡，累計死亡個案10,914宗。另外，本地個案帶新變異病毒株增加12宗，包括XBB增3宗累計120宗，BQ.1.1增9宗累計140宗。



醫管局亦公布，再有一名8個月大男嬰確診情況危殆，目前在威爾斯親王醫院留醫。

政府亦公布，放寬確診人士及密切接觸者的隔離時間，由七日減至五。



今日疫情概要：



-13,924宗確診，較昨日微跌3%。

-輸入個案647宗，佔整體個案進一步下跌至4.65%，佔入境旅客3.81%，七日平均4.97%。

-死亡個案增23宗，累計死亡人數10,914，全期累計死亡率微降至0.49%。

-本地新變異病毒株個案增12宗，包括XBB個案多3宗累計120宗，BQ.1.1增9宗累計140宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.2208，即一名患者可傳染多於一人，正從低位回升。（港大醫學院圖片）

▼12月9日 工展會開鑼▼



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【23:56】馬會年度重點賽事浪琴香港國際賽事下周日（11日）於沙田馬場舉行，並會越洋轉播至超過80個國家及地區。賽馬會今天（9日）晚上舉行歡迎晚宴，全球賽馬及馬術界的多位領袖和海外知名馬主提早聚首一堂，並向騎師麥道朗頒發2022年浪琴全球最佳騎師獎。

政務司司長陳國基表示，賽事獲全球馬壇的重要人物參與，明確反映他們對香港投下信心一票，馬會亦透過舉辦這項國際賽馬盛事，向世界證明香港已重返舞台。

【23:34】內地日前公布防疫新十條，預示嚴控政策或有所放鬆。國泰航空向機長發信，指接獲政府通知放寬到內地執勤的限制，由明日（10日）凌晨零時起，外地返港的機組人員七日內不准飛內地執勤的規定，將減至三日。換言之，外地返港的機組人員，只需在港逗留三天，即可飛往內地執勤。

本港先後經歷多波疫情，航空班次因熔斷機制而停航，香港機場出入客次因而大為縮水。(資料圖片)

【22:20】新冠肺炎疫情襲港逾三年，醫管局的口罩供應一直充足。不過，近日有醫管局職員投訴，局方近日購入一批內地口罩，除使用期間有異味外，曾見到口罩含有不明昆蟲。

醫管局回覆查詢時表示，近日接獲員工投訴，反映獲派發的外科口罩出現品質問題，局方已隨即跟進調查和檢視有關口罩的品質，並已向供應商反映有關情況，要求供應商作詳細檢驗和跟進。醫管局已暫停使用該批口罩，受影響醫院聯網亦會安排使用其他品牌口罩。

【21:22】本港單日新增確診個案再次破萬，醫務衞生局今晚（9日）發出最新一份強制檢測公告，再有42幢大廈上榜，沙田佔其中5幢。較多確診者居住的37幢大廈之中，將軍澳、馬鞍山、沙田及粉嶺各有3幢納強檢，當中包括旭輝臺、東港城、海典居、希爾頓中心、粉嶺中心等。另有5幢大廈污水樣本檢測呈陽性，包括大圍美松苑麗松閣、沙田禾輋邨富和樓、協和樓、葵涌石籬二邨石榮樓，及安蔭邨豐蔭樓。

公告列明，任何人於12月3日至今日（9日）曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日（10日）或周日（11日）進行核酸檢測。

▼12月9日 部份強檢大廈▼



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【18:53】教育局發言人表示，局長蔡若蓮一位同住家人確診2019冠狀病毒病。她現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。她昨日（8日）曾進行核酸檢測，今日亦已進行快速抗原測試，結果均為陰性。

根據最新檢疫安排，由今日起，患者的密切接觸者如在第四及五日快測陰性，便可中止檢疫，比之前提早兩日完成檢疫。

▼12月8日 維園工展會預展▼



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【17:37】新冠肺炎疫情持續反彈，本港今（9日）新增13,924確診，確診數字連續三日超過一萬宗，但較昨日有輕微下降3%。本地新變異病毒株個案增12宗，再發現多3宗XBB及9宗BQ.1.1亞系個案，累計發現120宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、五宗BF.7及140宗BQ.1.1亞系個案。

【16:53】本港新冠肺炎疫情回升，確診個案蔓延各區。港府今日（9日）公布，因應沙田及元朗的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約五萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，涉及的地點包括沙田好運中心、壹號雲頂、雲頂峯及晉名峰，以及元朗栢慧豪園及Wetland Seasons Bay。

▼12月9日 部份污水檢測結果呈陽性地點▼



【16:20】社會福利署今日（9日）宣布，由於確診個案增加，荃灣西約體育館檢疫中心和龍琛路體育館檢疫中心會分別於12月12日及12月14日轉用作暫託中心，而亞洲國際博覽館八號館亦會開設新的暫託中心，並於12月14日投入服務。三間暫託中心會接收輕症或無症狀確診患者，並提供基本膳食及護理支援，不另收費。醫院管理局會與私營醫療機構協作提供醫療支援。

【15:21】衞生防護中心今（9日）表示，過去一星期中心錄得四宗新增感染類鼻疽確診個案。四人均有長期病患，現時留院治療，當中一人情況嚴重。

衞生防護中心表示，新增個案均居於深水埗區，中心的流行病學調查顯示該些個案均不是新近感染個案，於八月中旬至十一月上旬期間發病，近日經進一步化驗確診。本港今年累計共錄得42宗類鼻疽個案，包括26宗自八月起錄得居於深水埗區的個案。

【13:59】內地放寬防疫措施，進入一般處所及跨區移動毋須再使用「健康碼」。多名立法會議員在今日（9日）舉行的衞生事務委員會上，追問政府與內地免檢疫通關進展，以及會否跟隨內地步伐取消「安心出行」等。

醫務衞生局局長盧寵茂表明，現階段不取消「安心出行」，但會進行檢討，強調「安心出行」與內地「健康碼」是兩回事：「唔存在過唔到心理關口」。他亦指內地調整防疫措施是內控政策，而香港屬境外地區，對外已經是「零家居及酒店檢疫」，暫時沒可能與內地免檢疫通關。

【12:53】內地周三（7日）宣布10項新防疫措施，大幅放寬隔離、檢測及使用健康碼等措施。但香港大學生物醫學學院教授金冬雁憂慮，未做好配套，不是準備得好，內地一下子大幅放寬防控，社區很大機會出現海嘯式爆發，故要很小心。

【12:00】政府今早派員到鴨脷洲海怡半島海逸閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了342名受檢人士。當中，五人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中兩人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:34】政府派員今早派員到長沙灣昇悅居1座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了392名受檢人士。當中，共七人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

【10:47】政府昨日再放寬防疫措施，包括縮短隔離令及檢疫令至5日。香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁今日（9日）在電台節目表示，關注入境人士及院友等高風險人群需到檢測中心進行核酸檢測，增加了交叉感染的風險，建議政府應安排錯開高風險人群的檢測時間；又指連續三日做快速測試比做一次核酸測試更有用。



醫務衞生局副局長李夏茵則指，防疫政策放寬主要視乎群體內防疫屏障，現時疫苗接種率高有條件可逐步放寬。

【10:40】隨內地公布「新十條」放寬防疫措施，香港入境深圳的健康驛站名額今起（9日）由原本每日1,000個增至2,000個。工聯會立法會議員黃國表示，對內地在農曆新年前放寬港人往返內地的限制有很大期望，希望內地容許港人在接種疫苗及進行核酸檢測後免檢疫前赴內地，毋須在健康驛站隔離。

【08:39】勞工及福利局發言人今日（9日）表示，勞工及福利局局長孫玉菡一位同住家人確診。孫玉菡現按衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。孫玉菡一直有定期進行新冠病毒核酸檢測，昨日（8日）亦曾進行，今日已進行快速測試，結果均為陰性。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

▼12月6日 工展小姐在工展會開幕前亮相▼



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▼12月8日 每周疫情記者會▼



▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼



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▼12月8日 本港首間導盲犬訓練學校開幕▼

