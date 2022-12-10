將藍隧道通車｜茶果嶺道車流勢增　3工程未完多車出入恐超負荷

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路大橋將於周日（11日）通車，日後來往東九龍及將軍澳區將有更多選擇。行駛新路來往兩區，將會經過麗港城對出的茶果嶺道，之前運輸署曾指，有關道路改道工程將於通車時完成，疏導交通；然而記者日前到現場觀察時發現，即使過了早上繁忙時間，但由於沿路除了運輸署的道路工程，亦包括水管工程及T2主幹道工程等，現場有不少重型車輛出入，交通不時擠塞。有區議員擔心在通車後茶果嶺道會超負荷擠塞，尤其該路是麗港城、茶果嶺居民的主要道路。

運輸署回覆表示，雖然現時有不少大型車輛使用，但其容車量仍足夠應付將藍隧道通車後的車流，而且大部份臨時交通措施將陸續完結，屆時茶果嶺的交通會得到改善。署方又指，會留意該區的交通情況及按需要調節燈號。



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記者於11月28日星期一早上11時許，到茶果嶺道觀察現場情況，雖然繁忙時間已過，但其實並非完全暢順，現場可見有不少工程，不時有大型車輛進出，令到交通擠塞。根據當時的Google Map路況，往油塘方向行車線，更出現鮮紅色，亦即是擠塞。

運輸署助理署長何偉基日前於記者會表示，茶果嶺道的設計用途確實並非如此接駁，該處大部份工程都是因應通車安排，在通車時會完成。他當時又稱，由於有違泊車輛，故加劇擠塞。

11月28日早上11時多，Google Map顯示茶果嶺道的路況。（Google Map截圖）

茶果嶺道附近三項工程進行中 最遲2026年才竣工

不過記者現場所見，除了道路改善工程，該處一帶至少有另三項工程，包括油塘污水主幹泵喉建造及修復工程，涉及修復及建造觀塘污水處理廠，至油塘污水泵房的泵喉，包括茶果嶺道範圍。根據渠務處於現場設置的路牌，工程今年10月開始，料2024年9月完成。

茶果嶺道有不少貨車出入，根據現場路牌，泵喉工程將於2024年才完成。（蘇煒然攝）

除了泵喉工程，沿著茶果嶺道的海傍，亦有T2主幹路及茶果嶺隧道工程。當局預料新幹道啟用後，有助疏導茶果嶺交通，但項目於2019年11月動工，料2026年才竣工。現場所見，不時有大型車輛進出地盤範圍。

運輸署曾提醒的士不要集中於繁忙時間入氣

另外，連接茶果嶺道的偉業街，亦有觀塘污水泵房工程，現場所見同樣有重型車輛出入，工程料2023年3月完成。

運輸署曾向的士業界發通告，指預計將藍隧道通車後，茶果嶺道及偉業街一帶車流量增交，道路顯著繁忙，呼籲的士司機避免於同一時間前往偉樂街的石油氣加氣站入氣，尤其是下午繁忙時間，強調道路需維持最少兩條行車線暢通。

區議員憂茶果嶺道超負荷

觀塘區議會副主席呂東孩表示，茶果嶺道的設計較窄，現時亦確實有不少工程，有田螺車、貨車進出該路，附近居民例如麗港城等，都擔心通車後加劇交通擠塞，當中對茶果嶺居民而言，該路更是唯一出路。

呂東孩續指，在T2主幹道竣工前，「呢三至四年係最困難」，擔心交通超出負荷，希望當局加快工程進度。

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運輸署：容車流足夠應付通車

運輸署回覆表示，茶果嶺道是兩線行車的分隔道路，雖然現時有不少大型車輛使用，但其容車量仍足夠應付將藍隧道通車後的車流。署方續指，雖然現時將藍隧道工程相關的臨時交通安排，令道路容車量減少，但通車後大部份臨時措施將陸續完結，屆時茶果嶺的交通會得到改善。

署方又稱，T2主幹路及茶果嶺隧等項目預計2026年全線通車，屆時將可紓緩九龍東，包括茶果嶺道現有主要連接路段的交通負荷。署方稱，會留意該區的交通情況及按需要調節燈號，並已經聯絡警方加強違例泊車執法。

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