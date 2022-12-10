將藍隧道、跨灣大橋駕駛指南　設分支隧道往港島　留意駕駛伏位

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路將於周日（11日）通車，運輸署近日上載多條模擬影片，教導駕駛人士如何經新路，前往不同地區。據影片所指，由將軍澳市中心往九龍灣商貿區，全程10公里，預計車程為15分鐘；將軍澳工業邨往觀塘商貿區（偉業街），則全程7公里，料需時11分鐘。《香港01》整合運輸署資料，其中不得不提的是，將藍隧道內設有分支隧道，前往東區海底隧道，一旦選錯行車線，隨時誤往港島「行大運」兼要付過海隧道費。



▼將藍隧道、將軍澳跨灣連接路駕駛指南▼

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將藍隧道全長2.2公里，設雙程雙線分隔車道，車速限制為每小時80公里；將軍澳跨灣連接路則長1.8公里，同樣為雙程雙線分隔車道，車速限制與隧道相同，不過在惡劣天氣交通管制或事故處理情況下，連接路有可能全面關閉，隧道的車速限制亦會下調至每小時50公里。另外，兩者都毋須收費，將軍澳隧道亦於12月12日零時零分起豁免收費。

▼11月15日 將軍澳—藍田隧道搶先睇▼



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1. 調景嶺上橋 左線往工業邨、右線入將藍隧道

根據運輸署模擬的片段，從將軍澳市中心，即港鐵站B出口，由寶邑路前往將軍澳跨灣連接路，再接駁將藍隧道。駕駛者駛達寶順路交界時，可轉另一方向駛上新的P2路，前往將軍澳跨灣大橋。之後駕駛者要留意，靠左線是上橋前往康城及將軍澳創新園（前稱將軍澳工業邨）的方向，右線則是上橋再接駁將藍隧道，即前往九龍區，或港島的方向。

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2. 隧道中段設分支 留意左線往東隧

選定進入將藍隧道後，駕駛者可留意隧道左側的標示牌，了解尚有多遠到達分支隧道。到達分支位時，隧道會由兩線變三線。

根據指示牌顯示，左線進入分支隧道，亦即是前往東隧；中線及右線則是前往九龍區。駕駛者需留神，如非前往港島，毋須轉往左線，否則隨時誤過港島。

經過九龍方向的指示牌後，留意是最後轉線機會，錯過了便無法回頭。（運輸署影片）

3. 往九龍方向出隧道車速限制下調50公里

從九龍方向出口離開隧道後，留意車速限制會下調至時速50公里。駕駛者繼續往前駛，會到達茶果嶺道迴旋處，左轉往油塘方向，右轉則往觀塘方向，可接駁觀塘繞道。

往九龍方向出隧道後，車速限制下調至50公里。（運輸署影片截圖）

4. 往將軍澳出隧道靠左線

至於從九龍方向進入將藍隧道，同樣經過茶果嶺道迴旋處，左轉前往將藍隧道。出隧道時駕駛者則要留意，會有兩線轉為三線，當中左線前往將軍澳市中心，包括將軍澳站、調景嶺等；中線及右線則往將軍澳創新園方向，包括日出康城一帶。

▼11月15日 俯瞰將軍澳跨灣連接路▼

