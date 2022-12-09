女童疑用氣體熱水爐沖涼時一氧化碳中毒　衞生署：須確保室內通風

衞生防護中心今晚（9日）公布，昨日（8日）接獲東區尤德夫人那打素醫院通報，一名8歲女童周二（6日）在家使用氣體熱水爐洗澡時在浴室內出現頭暈和昏厥，隨後送往瑪嘉烈醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。病人現時情況穩定。



衞生防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。



衞生防護中心今日（９日）表示，昨日接獲東區尤德夫人那打素醫院通報，一名8歲女童12月6日在家使用氣體熱水爐洗澡時在浴室內出現頭暈和昏厥。（資料圖片）

女童浴室內出現頭暈和昏厥

衞生署衞生防護中心表示，疑使用氣體熱水爐後一氧化碳中毒的8歲女童，周二在家使用氣體熱水爐洗澡時在浴室內出現頭暈和昏厥，隨後送往瑪嘉烈醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。病人現時情況穩定，個案已轉交相關部門跟進。

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。如曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士，則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

中心又提醒，市民選購及使用家用氣體熱水爐時，應注意機電工程署建議，包括住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體爐具進行安全檢查及確保氣體熱水爐已獲得機電工程署批准並附有「GU」標誌等。