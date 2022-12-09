類鼻疽｜多四宗確診均住深水埗　一人情況嚴重　中心：非新近感染

衞生防護中心今（9日）表示，過去一星期中心錄得四宗新增感染類鼻疽確診個案。四人均有長期病患，現時留院治療，當中一人情況嚴重。



衞生防護中心表示，新增個案均居於深水埗區，中心的流行病學調查顯示該些個案均不是新近感染個案，於八月中旬至十一月上旬期間發病，近日經進一步化驗確診。本港今年累計共錄得42宗類鼻疽個案，包括26宗自八月起錄得居於深水埗區的個案。



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衞生防護中心今日（9日）公布，在過去一星期，即12月3日至9日期間，中心共錄得四宗新增感染類鼻疽確診個案。他們居於深水埗區，中心的流行病學調查顯示該些個案均不是新近感染個案，於8月中旬至11月上旬期間發病，近日經進一步化驗確診。

首宗個案涉及一名93歲女子，患有多種長期病患。她於10月15日開始發燒和嘔吐，並前往明愛醫院急症室求診，同日入院，其後情況穩定出院。

不過，她因持續發燒於11月14日再度入院，於11月21日出院後，再於11月24日因嘔吐前往明愛醫院急症室求醫，並留院治療。病人現時仍然留院，情況穩定。她的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

第二宗個案則為一名86歲女子，同樣患有多種長期病患。她於8月13日開始持續發燒和食慾不振，並於9月24日前往明愛醫院急症室求診，同日入院，其後情況穩定出院。她其後於11月8日開始腳腫，並於11月12日前往瑪嘉烈醫院急症室求診，並留院治療。現時仍然留院，情況穩定。她的腳踝膿腫樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

第三宗個案涉及一名65歲男子，患有糖尿病和高血脂。於10月21日開始腰痛和小便不適，並向私家醫生求診。其後因徵狀持續並出現發燒和腹痛，獲轉介下在11月28日前往明愛醫院急症室，同日入院。病人現時仍然留院，情況穩定。他的血液及肝膿腫樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

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第四宗個案為一名90歲女子，現時情況嚴重，同樣患有多種長期病患。她於11月7日開始出現血尿和腳腫，並到普通科門診求診。她其後徵狀持續並出現發燒，於11月16日前往明愛醫院急症室，同日入院。病人現時仍然留院。她的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

衞生防護中心表示，上述個案的流行病學調查仍在進行中。發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境，並呼籲市民尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。

本港今年累計共錄得42宗類鼻疽個案，包括26宗自八月起錄得居於深水埗區的個案。衞生防護中心發言人表示，透過早前進行的流行病學調查和一系列措施，最近數星期的類鼻疽個案明顯減少。按照發病日期計算，今年八月、九月和十月分別錄得12宗、八宗和11宗個案，而十一月至今的一個多月則只有兩宗個案發病，最後一宗於十一月七日發病。