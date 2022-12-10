將藍隧道通車｜將軍澳隧道今午夜後免費　30收費員恐失飯碗

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路大橋將於明日（11日，星期日）通車，將軍澳隧道亦於明日凌晨零時起豁免收費，駕駛人士毋須付3元隧道費，約30名將軍澳隧道員工受影響恐失業。



運輸署表示，將隧有130名員工，當中約30人受豁免收費影響，當中主要為收費員，並指已要求營辦商，處理受影響的員工調職、離職。不過有隧道職員工會表示，根據過往經驗，由於收費員一般年紀較大，學歷不高，難以轉任隧道其他職位，批評轉職為「假嘅幻想」，而且未有提早培訓收費員。



運輸署：要求營辦商安排受影響員工調職、轉職或離職

為配合落實將軍澳隧道豁免收費，將軍澳隧道收費廣場一帶將會在今日（10日）晚上約10時開始，分階段封閉部份行車線，以關閉收費設施，之後更會移除原有收費亭，從此駛經將軍澳隧道便毋須繳費。

豁免收費後，隧道職員亦受到影響。運輸署表示，將軍澳隧道約有130名員工，當中約30名人員會受到影響，其中主要為收費員。署方續指，一直與營辦商溝通，並要妥善處理受影響員工的調職、轉職和離職安排。

運輸署又指，隧道營辦商今年7月下旬通知受影響員工，署方亦聯同勞工處、隧道營辦商等，於8月下旬為受影響員工舉行簡介會，向他們交代調職、轉職和離職的安排和細節。

豁免隧道費後，將軍澳隧道的安排。（運輸署文件）

指營辦商所屬集團有足夠職位空缺吸納受影響員工

發言人表示，據署方了解，營辦商所屬集團其他公司，有足夠職位空缺吸納受影響員工。另外，營辦商亦因應他們的求職意向，邀請僱員再培訓局等，簡介保安及物業管理課程。

署方續指，考慮到是次削減人手屬特別情況，營辦商酌情向所有表現獲評為滿意，但受影響而須終止僱傭合約的員工，發放等於一個月基本薪金的「良好工作表現獎金」。

運輸署表示，將軍澳隧道約有130名員工，當中約30名人員會受到影響，（資料圖片）

工會：收費員一般年紀大及學歷不高 成功轉職不易

香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善表示，根據之前青嶼幹線豁免收費的經驗，40多名收費員中，其實只有數人成功轉職。他解釋，收費員一般年紀較大，學歷不高，而隧道職位上，較收費員高一級的是交通督導員，需要中三學歷及車牌，並非人人合適。

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卓和善續指，雖然隧道營辦商集團有隧道以外的工種，例如保安等，但始終工作性質不同，未必適應，而且社會四處不乏保安工作，「不如落樓下做」。他批評早於數年前政府提出不停車繳費系統時，工會已要求政府向隧道員工提供培訓，但政府未有理會，將責任推往隧道營辦商；但隧道營辦商只是經招標負責營運，本身未有誘因培訓員工，結果令一眾收費員難重返隧道工作。

勞工處表示，勞資關係科早前已就有關情況，向受影響隧道員工講解其僱傭權益，受影響員工如對其僱傭權益有其他查詢，可聯繫勞工處勞資關係科各分區辦事處，處方會提供協助。

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