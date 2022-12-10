將軍澳跨灣大橋明啟用　街坊買單車等踩上橋　先睇新建行人天橋

將軍澳跨灣大橋及將藍隧道將於星期日（11日）通車，跨灣大橋設有行人步道及單車徑，關連的將軍澳寶順路與寶邑路行人天橋「南橋」已率先在昨日（8日）啟用，可經此處直接往跨灣大橋入口，但要留意這條天橋無斜道，踩單車需用升降機上落。



住在附近的街坊李先生表示，對於跨灣大橋感到相當興奮，「特登買咗部單車擺喺屋企，等開通後踩。」



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行人天橋「南橋」橫跨寶邑路，長約180米，可經三個位置共6部升降機或樓梯上落。北面連接調景嶺體育館及圖書館的24小時通道，南面則一面連接興建中的新入境事務大樓，另一面則往翠嶺路變電站。如要往將軍澳跨灣大橋，應選擇新入境事務大樓方面的出口。

行人天橋雖有單車徑，但三個出口均沒有斜道連接地面，因此如帶單車，需使用升降機，或者行樓梯。行人天橋高度高於雙層巴士，在上方可望向將軍澳一帶景色，相信會成為將軍澳又一打卡勝地。

住在附近的街坊李先生表示因平常經常會做運動，對於將軍澳跨灣大橋設有單車徑感到相當興奮，「特登買咗部單車擺喺屋企，等開通後踩。」他指新的單車徑路面寬敞，較為安全，「香港（其他）嘅單車徑都比較窄，如果有小朋友喺路上玩會好危險。」同樣是住在附近的街坊羅小姐則表示平常經常會到海濱長廊跑步，希望可以試試看新的跑步路線。

另一居民蘇先生表示相當期待跨灣大橋通車，「如果以後要出日出康城，一定會行呢條橋。」問到會否擔心會出塞車的情況，蘇先生指政府在前期應要做好分流措施，避免過度擠塞的情況出現。

▼11月15日 俯瞰將軍澳跨灣連接路▼



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