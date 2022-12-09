博愛醫院職員獲派有蟲兼有異味口罩　醫管局：已暫停使用

新冠肺炎疫情襲港逾三年，醫管局的口罩供應一直充足。不過，近日有醫管局職員投訴，局方近日購入一批內地口罩，除使用期間有異味外，曾見到口罩含有不明昆蟲。



醫管局回覆查詢時表示，近日接獲員工投訴，反映獲派發的外科口罩出現品質問題，局方已隨即跟進調查和檢視有關口罩的品質，並已向供應商反映有關情況，要求供應商作詳細檢驗和跟進。醫管局已暫停使用該批口罩，受影響醫院聯網亦會安排使用其他品牌口罩。



職員質疑含有毒致癌物質 製造商曾18次須回收產品

有博愛醫院職員在Instagram專頁hanosecretshk投稿投訴，局方近日購入一批內地口罩，除使用期間有異味外，曾見到口罩含有不明昆蟲。另外，職員又發現，其口罩包裝更列明含有「環氧乙烷滅菌」，屬一種有毒致癌物質，質疑局方採購時是否有再三查證，該口罩是否通過品質檢驗及其含菌量是否超標等。

翻查資料，相關口罩由新鄉市華西衛材有限公司生產。據內地傳媒報道，該公司在2015至2020年間，曾有18次因產品質量問題被有關部門通告不合格而須回收產品。單計醫用口罩，其公司在2015年及2019年均因被揭不符合國家標準而要回收產品及罰款。

（新鄉市華西衛材有限公司網站圖片）

醫管局：年中有抽檢有關口罩以確保符合要求

醫管局回覆查詢時表示，相關口罩是在今年10月，分發予新界西和九龍西醫院聯網存倉及使用。醫管局近日接獲員工投訴，反映獲派發的外科口罩出現品質問題後，已隨即跟進調查和檢視有關口罩的品質，並已向供應商反映有關情況，要求供應商作詳細檢驗和跟進。

醫管局又強調，局方非常重視員工的健康，以及個人保護裝備的規格和品質。相關口罩為醫管局今年初採購，當時已要求供應商提供產品資料、醫療器械註冊及生產證明、檢測報告證明等，以證明相關產品符合感染控制要求個人防護裝備的標準及規格。醫管局在今年年中收貨時，亦派出感染控制組專家根據既定標準和供應商提供的產品資料，抽檢有關口罩以確保符合要求。

對於有醫護擔心口罩包裝印有「環氧乙烷滅菌」一事，醫管局已向供應商查詢。根據供應商的回覆，有關「環氧乙烷減菌」是醫用外科口罩製造行業的標準滅菌程序，亦符合相關標準的規定，經處理後殘留量低於標準限值以下，因此不會對人體有影響。另外，根據生產商的檢測報告，該口罩對非油性顆粒的過濾效率 （PFE） 超過97%，符合相關標準規定的PFE>30%。