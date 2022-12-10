港大專家：新冠、流感與呼吸道合胞病毒三重夾擊　確診兒童重症增

撰文：劉夢婷
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本港近期疫情回升，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早（10日）在電台節目表示，外國已有新冠、流感及呼吸道合胞病毒三重夾擊情況，擔心幼兒及長者受多種病毒襲擊，現時冬季確診上升，故不是適當時候放鬆防疫措施。
港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華亦指出，近期兒科病房有爆滿情況，確診兒童中重症比例增加，呼籲家長盡快帶兒童打針。

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冬季來臨外國面臨三重病毒包圍

葉柏強表示，冬季來臨，外國已出現新冠、流感及呼吸道合胞病毒三重夾擊，擔心市民在冬季容易受不同病毒影響，未接種疫苗的長者及幼童一旦確診，如同身體打開缺口，對其他病毒免疫力亦會大大減低，重症率和死亡率也會大大增加。

他指，現時仍要小心應對疫情，未到合適時機放寬社交距離措施，但等冬季過去，疫情進入穩定階段後，政府可逐步檢視放鬆防疫措施，包括允許學生返全日及參與戶外活動等。

啟德兒童疫苗接種中心。（資料圖片/張浩維攝）

兒童接種率低兒科病房爆滿

關日華表示，近期兒科病房爆滿，重症兒童增加，觀察到最近不少確診小朋友有不同類型的併發症出現，現時6個月至3歲幼童疫苗接種率只有22%，並不理想，呼籲家長盡快帶小朋友接種新冠及流感疫苗。

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