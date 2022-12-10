澳門更新指引只四類公共場所要出示健康碼　　餐飲聚會不再限人數

澳門今日（10日）宣布放寬多項防疫措施，包括衞生局更新指引，規定僅4類公共場所必須出示健康碼，包括政府部門、醫療機構、社會福利機構（包括托兒所）及非高等教育學校。公共交通工具、公園及街市等將不再需要出示健康碼；至於其他場所，可根據自身的條件決定是否要求入場人士出示。場所亦可自行決定是否允許紅黃碼人士入場。



應變協調中心亦更新餐飲聚會活動指引，不再限制參加人數上限，但活動有 300或以上人數參加，工作人員及參加者須持有當日快測陰或採樣日後24小時內核酸陰性證明。集體節慶、文娛和康體活動入座率上限 75%，亦不再要求觀眾核酸檢測。因活動性質不能戴口罩的參賽者、表演者，需出示當日快測或採樣日後 24 小時內核檢陰性證明。



由下周一（12日）起進入公共場所不再需要掃描場所碼，下周三（14日）開始則進入過渡期第二階段，將推出感染者居家隔離措施。當天起抗原或核檢陽性人士可透過電子平台進行評估，四個不同結果以不同顏色表示，並根據不同顏色接受不同形式的隔離治療。



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應變協調中心宣布，由下周一（12日）起進入公共場所不再需要掃描場所碼，下周三（14日）開始則進入過渡期第二階段，將推出感染者居家隔離措施。當天起抗原或核檢陽性人士可透過電子平台進行評估，四個不同結果以不同顏色表示。綠色直接居家隔離，黃色直接預約社區門診，橙色需要到社區治療中心評估，紅色由消防救護車送到山頂醫院特別急診治療。電子平台評估系統將根據感染者是否接種疫苗、臨床症狀、基礎疾病等因素進行綜合評估。

澳門衞生局今日更新指引，規定僅4類公共場所必須出示健康碼，包括政府部門、醫療機構、社會福利機構（包括托兒所）及非高等教育學校。公共交通工具、公園及街市等不須出示健康碼；至於其他場所，可根據自身的條件決定是否要求入場人士出示。

澳門衞生局更新指引。（資料圖片）

指引列明，場所可自行決定是否允許澳門健康碼紅碼及黃碼的人士進入；如允許進入，場所應作出特別安排，以減少其在場所內逗留的時間及接觸的人員，並做好接觸物品和表面清潔消毒工作。

澳門市民亦可選擇自行出示，使用衛生局澳門健康碼系統，以手機應用程式填寫並生成澳門健康碼。在進入場所前出示手機上當日生成的澳門健康碼，或出示已預先列印的當天生成紙本澳門健康碼；或場所代為生成；只有上述兩種方法均不適用時才可由場所以預先準備好的健康碼問題詢問入場者。

另外，應變協調中心即時更新餐飲聚會活動指引，不再限制參加人數上限，但活動有 300或以上人數參加，工作人員及參加者須持有當日抗原快測陰性證明或採樣日後24小時內核酸陰性證明。無論是否公共部門或受公共財政資助者舉辦的活動，要求一致。

至於集體節慶、文娛和康體活動，入座率上限 75%，不再要求觀眾核酸檢測；因活動性質不能戴口罩的參賽者、表演者，需出示當日快測或採樣日後 24 小時內核檢陰性證明。