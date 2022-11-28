澳門疫情｜的士司機載內地客後中招　男孫被傳染　全班同學送檢疫

澳門疫情反覆，今日（28日）新增4宗個案，全部被暫列為與輸入個案相關，患者包括74歲男的士司機，其14歲同住孫兒，以及兩位分別60歲及47歲的親戚夫婦。根據當局的初步調查，的士司機首先染疫，他上周六（26日）曾接載4名內地遊客，其中一人在車內咳嗽，估計的士司機因而受感染，再傳染其孫和兩位親友。



的士司機男孫就讀培正中學初三級，全班同學和班主任均須送往檢疫，其校亦要強制檢測等。另外，澳門所有的士司機亦要進行每日快速測試。



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的士司機上周接載4內地客 一人在車廂咳

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，新增的4宗個案，來自同一家庭或有親屬關係，全部均為澳門居民，分別為74男的士司機、14歲男學生、60歲男子及47歲女子，後者兩人為夫妻關係，分別為退休人士和家庭主婦。

當局指，74歲的士司機今早的快測結果呈陽性，他有輕微喉嚨痛，雖然無外遊紀錄，但曾在上周六（26日）中午接載4名內地旅客，其中1人在車內咳嗽，故當局將之列為輸入關聯確診病例。

男孫講培正中學初三級 今早返學有喉嚨痛

相信被其傳染的14歲孫兒，就讀培正中學初三級，他今早回校上課後，接獲家人通知其爺爺染疫後，便隨即離校、步行回家。他同樣有喉嚨痛的病徵，被送往仁伯爵綜合醫院進行核酸檢測後確診，CT值為37，現正被安排到高頂公共衞生臨床中心隔離治療。

染疫的14歲男學生，就讀培正中學初三級，其所有同班同學及班主任均須送往檢疫。（澳門培正中學fb圖片）

澳門蛋方艙醫院重啟 接收患者同學及班主任檢疫

應變協調中心指，已重啟澳門蛋方艙醫院，與該中招學生同班的全部學生及班主任均要移送至方艙醫院C區檢疫，並要求其校須進行以下防疫措施，包括：

1. 暫停校內跨班的活動，以及需要除口罩的活動，如體育活動

2. 同一棟教學大樓（中學部）的其他學生和老師今日按原定時間放學，並進行「5天4檢」核酸檢測，澳門健康碼轉為黃碼，採取適當防疫措施後可繼續上學

3. 其他教學大樓（小學和幼稚園部）的學生和老師亦按原定時間放學，並進行「5天3檢」核酸檢測，澳門健康碼為綠碼，可繼續上學

4. 學校須全面清潔消毒

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全澳的士司機須每日快測

至於餘下的確診夫婦，則為染疫的士司機的親戚，他們上周六曾到訪的士司機的住所，昨日下午2至5時曾到珠海，晚上返回澳門，與的士司機等一同荷蘭園二馬路附近的「生記海鮮飯店」共晉晚餐。

當局又指，即日起，全澳營運的士司機須每日快測，並上載至「快速抗原檢測結果申報平台」，直至最後一次營運後的翌日起計第3天為止，措施維持至另行公告。