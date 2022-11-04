澳門赤字預算明年續派錢　惠民措施涉209億　博彩毛收入料1300億

澳門特區政府向立法會提交2023年度財政預算案，預計明年一系列惠民措施，包括現金分享計劃、免費教育津貼等，涉及209.25億元。澳府又預計，明年旅客數量會重拾升軌，博彩毛收入將達1,300億元，惟因總體民生福利措施延續，預計明年繼續是赤字預算案。



各項補助計劃涉84.14億元、津貼涉125.11億元

澳門特區政府向立法會提交2023年度財政預算案，明年將繼續實施一系列惠民措施，估計涉及總額為209.25億元。當中包括現金分享計劃、醫療補貼計劃，居住單位電費補貼計劃、持續進修發展計劃，預計總開支達84.14億元。

至於用作支付免費教育津貼、未受惠免費教育的澳門特區居民學生的學費津貼、大專學生學習用品津貼、學生書簿津貼、私立教育機構的教學人員津貼及專業發展津貼、敬老金、養老金、殘疾金、殘疾津貼、三類弱勢家庭特別生活津貼，以及定期援助金的開支總額，估計為125.11億元。

料內地旅客數量升 明年博彩毛收入達1,300億元

澳府亦預計，明年仍是赤字預算案，不排除因應財政收支的實際變化，對基礎預算作出修改，例如建議在中央預算中，增356億元的財政儲備調撥，以填補因入不敷支而產生的預算赤字。

澳府進一步解釋，由於經濟全面復甦仍然需時，公共收入方面，尤其博彩稅收的估算，與今年相同，惟總體民生福利措施延續，並在擴大公共工程下，明年預算仍入不敷支，須動用財政儲備填補有關缺口。

澳府又預計，隨著內地有序恢復旅行團及電子簽註，預計旅客數量會重拾升軌，明年博彩毛收入達1,300億元。至於明年一般綜合預算收入為1,051億元，一般綜合預算開支為1,044億元。

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